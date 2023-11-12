Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

На передовой становится все меньше российской военной техники. Из-за потери техники на фронте оккупанты начинают больше полагаться на пехоту.

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РФ во время наступлений полагается на пехоту, потому что потеряла много техники/ коллаж: Главред, фото: Facebook, Минобороны РФ

Российские оккупанты всё больше полагаются на фронтовые атаки и используют пехоту из-за потери квалифицированного персонала и военной техники. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на то, что 11 ноября российский военный блогер пожаловался на неэффективность практики российских войск проводить тактические штурмы украинских укреплений в лесных массивах Донецкой области. По словам блогера из страны-агрессора, такая тактика не позволяет российским войскам осуществить более широкий оперативный прорыв где-либо на фронте. При этом он сделал акцент на том, что армия РФ не может подготовить достаточное количество персонала, чтобы иметь успех во время наступления.

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Другой российский военный блогер отметил, что на линии фронта со стороны армии РФ становится всё меньше военной техники – танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Поэтому, по его словам, российские военные вскоре столкнутся с "настоящим ренессансом пехотного боя".

В то же время первый блогер ответил на замечание второго о "ренессансе пехотного боя" и отметил, что это показывает, насколько велики потери техники у страны-агрессора России, а также то, что у российских войск плохая координация на передовой.

"Ранее ISW отмечал, что российские силы всё больше полагаются на такие фронтовые атаки под руководством пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку должным образом подготовленного персонала и из-за массовых потерь техники", – отметили аналитики ISW.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР. На территории РФ за два дня произошли три мощных взрыва. По меньшей мере один из них – подрыв железнодорожных рельсов – могло устроить ГУР, говорят в ISW.

Напомним, генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте. Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что противник увеличил количество авиаударов. В частности, с применением управляемых авиабомб.

Ранее военный эксперт и полковник Владислав Селезнев сказал, что 2 условия изменят ситуацию на фронте. Получив нужную технику и боеприпасы, защитники Украины могли бы уничтожить Крымский мост и освободить Крым. После этого ситуация на поле боя сильно изменилась бы.

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