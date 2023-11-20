Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

Россияне пытаются захватить Купянск и хотят выйти на берег реки Оскол.

https://glavred.info/ukraine/boi-za-kupyansk-okkupanty-pytayutsya-zahvatit-novye-pozicii-vsu-10518550.html Ссылка скопирована

РФ пытается продвинуться под Купянском / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Российские оккупанты пытаются продвинуться, чтобы добиться "успехов" в направлении Купянска. Враг хочет "взять" новые позиции и повторно захватить город. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Россияне ведут активную борьбу в направлении Синьковки.

"В случае успеха врага на этом направлении, это позволит ему развить уже атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", - сказал Фитьо.

видео дня

Россияне нанесли 8 авиаударов. Они применили управляемые авиационные бомбы, запустили 11 дронов и совершили 455 обстрелов.

Украинские военные не отступают. Защитники отбили 6 атак возле Сеньковки и Петропавловки. В целом интенсивность боев зависит от погоды. Если погода дождливая, то оккупанты будут меньше применять техники, но на артиллерийские удары это не влияет.

"Артиллерия как применялась активно, так и продолжает применяться", - добавил Фитьо.

Ситуация на фронте

Недавно стало известно о том, что оккупанты пошли низом и хотят отрезать Марьинку. Враг штурмует позиции украинских военных, бои за населенный пункт не утихают. Вместе с тем ВСУ уже подготовили для врага кучу "сюрпризов".

На одном из участков Бахмутского направления оккупанты начали отступление. Вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но наибольшая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки. Однако ВСУ имеют успехи и продвигаются за железнодорожное полотно.

Хорошие новости есть и с другого направления. Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.