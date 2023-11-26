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Прорыв в спину российским войскам: Свитан рассказал о последствиях форсирования Днепра

Юрий Берендий
26 ноября 2023, 03:00
По словам Романа Свитана, зимний период оптимален для проведения масштабной операции по форсированию Днепра и создания опорного пункта ВСУ на левом берегу.
Прорыв в спину российским войскам: Свитан рассказал о последствиях форсирования Днепра
Рассвет рассказал о последствиях форсирования Днепра / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, скриншот с видео https://t.me/SerhiyNaiev

Организация масштабной операции с форсирования Днепра вполне возможна в осенне-зимний период, ведь условия для этого очень неплохие. В это время река на так называемой низкой воде – сейчас берега гораздо уже, чем весной или летом в поводья. Неудобства могут возникнуть лишь в случае, если не будет хватать сил и средств. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан

По словам Свитана, решение об использовании сил и движении войск принимается командованием или штабом лишь в случае наличия четкого плана. Просто создание опорного пункта и перехода через Днепр без четко определенной стратегической цели может привести к серьезным рискам.

"Мы это уже видели на примере россиян в прошлом году, когда они переправлялись в условиях отсутствия задачи по выходу, например, на Одессу, Вознесенск или Приднестровье. они оказались во, мягко говоря, в "деликатное" положение", - подчеркивает полковник запаса.

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Он также добавляет, что в ситуации, когда не существует четкой цели для дальнейшего развития, любой опорный пункт обречен на уничтожение. Поэтому крайне важно понимать, с какой конкретной целью он формируется и для чего производится форсирование реки.

"На правом берегу Херсонщины только одно перспективное направление - выход в сторону Крыма, который предусматривает дальнейшее движение к полуострову и его освобождение. И если сил на выполнение задачи пока не хватает, то и не надо сейчас форсировать Днепр", - указывает эксперт.

Он также делает вывод о том, что с технической точки зрения, удобно форсировать Днепр именно сейчас.

"Например, на местности южнее Каховки в основном глинисто-песчаные почвы, которые во время дождей не станут большим препятствием для гусеничной техники. Мокрая глина с песком – довольно неплохая подстилка для "гусениц". Впрочем, подчеркиваю, что все зависит от того, есть ли у нас достаточное количество резервов для реализации этой операции", - резюмирует Роман Свитан.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины успешно заняли три опорных пункта на Левобережье. Благодаря артиллерийскому обстрелу украинские подразделения сумели расширить контроль на различных отрезках фронта, сообщил Владислав Селезнев.

ВСУ расширяют свои опорные пункты на Левобережье и продолжают продвигаться вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, в Главном управлении разведки раскрыли сценарий отступа войск РФ с левобережья Херсонской области.

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