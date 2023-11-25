Эти города будут обстреливать больше всего: британский полковник раскрыл тактику россиян

По словам Глена Гранта, целью ударов россиян этой зимой будут объекты инфраструктуры в крупных украинских городах.

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Полковник армии Великобритании назвал 3 города, которые возьмут на себя удар / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант поделился основными стратегическими планами россиян на эту зиму. По его словам стратегия врага будет включать в себя нанесение ракетно-дроновых ударов по нескольким крупным городам с целью уничтожения инфраструктуры. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Думаю, что Одесса, Львов и Киев возьмут на себя наибольший удар, потому что это центры наибольшей активности. Львов - потому что сюда приезжают из Польши, потом, конечно, Одесса-из-за зерна и ведения сельского хозяйства зимой, а Киев - потому что это столица. Украинцам нужно готовиться к мощным атакам", - сообщил он.

Но такой подход не окажет ожидаемого влияния на ситуацию, поскольку украинцы сейчас проявляют большую психологическую устойчивость. Кроме того, украинские энергетические компании эффективнее подготовились к обстрелам, по сравнению с прошлым годом. Таким образом, полковник Глен Грант считает, что такая стратегия не поможет России достичь своих целей.

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"Конечно, будет очень тяжело, особенно для тех, кто живет в серой зоне, например в Харьковской области. Там больше не работают магазины и люди полностью зависят от волонтерской помощи. Должен сказать, что большая часть волонтерской помощи из Европы поступает именно для обеспечения базовых потребностей людей. Поэтому россияне будут продолжать атаковать серую зону, насколько это будет для них возможно, пытаясь проникать все глубже", - добавил военный эксперт.

Ракетно-дроновые удары по территории Украины

Ночью 25 ноября 2023 года противник в Украине выпустил рекордное количество ударных беспилотников (БпЛА) типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 74 из 75 целей.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что летом Россия продолжала изготовление ракет, увеличив их запасы до 900 единиц. Каждый месяц оккупанты используют десятки этих ракет для ударов по территории Украины.

В то же время, в ВМС прогнозируют, что зима будет менее суровой, чем предыдущие годы.

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