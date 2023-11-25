"Всегда ненавидела Украину": Подоляк разнес Россию и обратился к миру

Агрессор Россия намеренно атаковала Киев в День памяти жертв Голодомора, она пытается сломать украинцев, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Россия всегда ненавидела Украину и пыталась ее унитожить - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Страна-оккупант Россия всегда ненавидела Украину и пыталась ее уничтожить. Удар по Киеву в День памяти жертв Голодомора был нанесен намеренно, чтобы сломать украинцев. Российское государство должно проиграть войну, говорить с Москвой не о чем. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Россия всегда с ненавистью относилась к Украине и пыталась уничтожить государство. Оккупанты сознательно нанесли удары дронами по Киеву в День памяти жертв Голодомора.

"Россия всегда ненавидела Украину и всегда, на протяжении большого исторического промежутка времени, пыталась ее уничтожить, превратить в разрушенные земли, захватить территории, заселить территории своими отщепенцами и зеками, стереть украинскую идентичность… Именно поэтому сегодня, в день памяти, 7 млн жертв российского геноцида 30-х годов прошлого века – Голодомора, Россия провела массированную атаку Украины дронами (74 дрона), преимущественно атаковав сердце Украины – Киев. И делала Россия это намеренно, символически, пытаясь унизить нашу память, целясь исключительно в гражданские объекты. Намереваясь массово убить гражданских, испугать, унизить, сломать…", - сказал чиновник.

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По его словам, цивилизованный мир должен осознать – с Россией не о чем говорить, она должна проиграть развязанную против Украины войну.

"Отсюда базовый вывод: перестаньте даже думать о том, что с Россией нужно и можно говорить. Перестаньте считать Россю хоть и отсталой, но частью современной цивилизации, способной к сочувствию и готовности выполнять обязательства. Перестаньте кормить ru-убийц надеждой, что и в этот раз они смогут избежать жестокой ответственности, выйти сухими из воды, остаться безнаказанными. Перестаньте провоцировать их своими "слабостями" на усиление атак. Пора осознать: Россия обязательно должна проиграть", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Россия дронами атаковала Киев

Оккупационные войска России в ночь на 25 ноября совершили массированную атаку на Киев. Враг выпустил 75 дронов-камикадзе, это крупнейшая дроновая атака за время полномасштабной войны.

В двух районах столицы упали обломки БПЛА.

"В результате сбития вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада", - рассказал руководитель КГВА Сергей Попко.

В Соломенском районе были повреждены окна в квартирах.

"В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки", - сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко.

В Днепровском районе осколки дронов упали на многоэтажный дом. Работали спасатели.

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