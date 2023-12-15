"Они будут атаковать": названы цели новых ракетных ударов РФ по Киеву

Россия будет адаптировать тактику воздушных атак к своим целям, уверен Иван Ступак.

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РФ продолжит бить ракетами по Украине, считает Иван Ступак / Коллаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Минобороны РФ

Страна-оккупант РФ будет играть на общественных настроениях для создания общественного недовольства из-за того, что Киев лучше защищен системами ПВО и ему не страшны удары баллистикой, завил военный эксперт Иван Ступак.

Как подчеркнул он в комментарии Фокусу, это являются продолжением уже созданной РФ информационно-психологической стратегии, а также психологическим террором местного населения.

"Известно, что после пусков ракет очень мало времени до ее подлета, а тревога часто включается уже после удара. Поэтому киевлянам приходится постоянно думать о своей безопасности, не спать по ночам, что вызывает недовольство. Я думаю, что в планах врага расчет именно на давление населения на власть из-за этого", — говорит он.

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Вместе с тем эксперт предупредил о том, что Россия будет адаптировать тактику воздушных атак к своим целям, а целями оккупантов в Киеве являются полтора-два десятка объектов, которые бы они хотели уничтожить.

"Они будут атаковать пока не достанут или эти объекты не перестанут существовать. Это могут быть какие-то рембазы или склады, например, поэтому и взялись так", — добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ. С 2015 года – директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета. В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Удары РФ по Украине

Ранее в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов у РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат.

Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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