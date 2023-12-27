Ночная атака "Шахедов": дроны сбивали в 8 украинских областях

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-shahedov-drony-sbivali-v-8-ukrainskih-oblastyah-10528316.html Ссылка скопирована

Силы ПВО уничтожили 32 ударных дрона / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, скриншот

В ночь на 27 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Всего враг запустил 46 "шахедов", 32 из них были сбиты.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты атаковали по двум направлениям: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край (рф).

Российские военные атаковали волнами в разное время - в период с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.

видео дня

К отражению воздушного нападения были привлечены: тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Уничтожены 32 вражеских ударных БпЛА противника.

Сколько дронов было сбито - отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Как сообщал Главред, вражеская армия в ночь с 25 на 26 декабря выпустила по Украине 18 дронов-камикадзе "Шахед". Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 12 вражеских БпЛА.

В ночь на понедельник, 25 декабря, оккупанты выпустили по Украине 31 дрон-камикадзе "Шахед". Украинская противовоздушная оборона сбила 29 вражеских беспилотников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.