УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночная атака "Шахедов": дроны сбивали в 8 украинских областях

Анна Ярославская
27 декабря 2023, 08:17
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Дрон, ПВО
Силы ПВО уничтожили 32 ударных дрона / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, скриншот

В ночь на 27 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Всего враг запустил 46 "шахедов", 32 из них были сбиты.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты атаковали по двум направлениям: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край (рф).

Российские военные атаковали волнами в разное время - в период с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.

видео дня

К отражению воздушного нападения были привлечены: тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Уничтожены 32 вражеских ударных БпЛА противника.

Сколько дронов было сбито - отчет Воздушных сил
Сколько дронов было сбито - отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Как сообщал Главред, вражеская армия в ночь с 25 на 26 декабря выпустила по Украине 18 дронов-камикадзе "Шахед". Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 12 вражеских БпЛА.

В ночь на понедельник, 25 декабря, оккупанты выпустили по Украине 31 дрон-камикадзе "Шахед". Украинская противовоздушная оборона сбила 29 вражеских беспилотников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

ВСУ все еще удерживают часть города: Данилов рассказал о ситуации в Марьинке

ВСУ все еще удерживают часть города: Данилов рассказал о ситуации в Марьинке

09:04 Украина
РФ атаковала дронами Юг Украины: есть погибший и раненые

РФ атаковала дронами Юг Украины: есть погибший и раненые

08:59 Украина
Гороскоп на январь-2024 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяц

Гороскоп на январь-2024 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяц

08:30 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:04

ВСУ все еще удерживают часть города: Данилов рассказал о ситуации в Марьинке

08:59

РФ атаковала дронами Юг Украины: есть погибший и раненыеФото

08:48

Они собрались воевать до концамнение

08:30

Гороскоп на январь-2024 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

08:23

Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине: в ISW раскрыли детали

Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – СотникПутин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – Сотник
08:17

Ночная атака "Шахедов": дроны сбивали в 8 украинских областях

08:03

Церковный праздник 28 декабря: почему не стоит тратить много денег на продукты

07:57

20 процентов российского флота уже нет - Данилов

07:30

Путин не готов к переговорам: Данилов объяснил, зачем запускаются фейки

Реклама
06:55

ЕС планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Венгрии - Financial Times

06:41

Выборы Путина: Кремль решил не рисковатьмнение

05:50

Будет почти 5-бальный шторм: в Украину врывается мощная магнитная буря

05:15

Melovin впервые рассказал, состоит ли сейчас в отношениях

04:50

Путин планирует напасть на НАТО и надеется на Трампа – СотникВидео

04:10

ВСУ захватили позиции РФ под Бахмутом: украинский командир раскрыл детали боев

03:40

Оптическая иллюзия для людей с орлиным зрением: только гении найдут кошку за 5 секунд

03:10

"Стремится захватить всю Украину": эксперт раскрыл оккупационные планы РоссииВидео

02:48

Салаты сделаете в 2 раза быстрее: способ моментальной чистки вареной картошки

02:14

Выборы в США: эксперт рассказал, кого республиканцы могут поддержать вместо Трампа

01:30

Назло Мурату: жена Налчаджиоглу показала горячий рождественский образ

Реклама
01:15

Россия "учится охотиться" на морские дроны ВСУ: СМИ раскрыли детали

26 декабря, вторник
23:47

Преодолеть экологические последствия войны поможет программа Европейского Союза, — Кацуба

23:39

Рамина Эсхакзай впервые призналась, почему рассталась с женихом

23:09

Дети больше не увидят папу: в Херсоне во время эвакуации людей погиб молодой лейтенант

23:04

Клоун-путинист Охлобыстин рассказал байку о своем "спасении от ДРГ"

22:43

Работали быстро: оккупанты в панике вывели свои корабли из Феодосии

22:22

Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ: тот отреагировал

22:19

Как украинцам экономить свет: топ советов от энергетиков

22:11

Иск на 10 млн долларов: россияне решили уничтожить Ивлееву за "голую" вечеринку

21:47

Бывшая жена Кличко показала его высоченных сыновей и красотку-дочь

21:34

Без Насти в ненастье: Потап один отпраздновал Рождество в Лондоне

21:20

Наталья Валевская заподозрила в плагиате участницу Нацотбора на Евровидение-2024

21:09

Россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне: есть погибшиеВидео

21:03

Можно ли женщинам посевать: какое объяснение заложено в древних обычаях

20:58

"Проверяли два врача": Клопотенко рассказал, как непросто было готовить для Первой леди

20:00

3 знака зодиака обречены на успех в 2024 году: кому будет везти во всем

19:53

Это до сих пор "серая зона": в Харьковской ОВА опровергли фейк РФ о захвате нового села

19:39

Штормовой ветер и снег с дождем: в Украину врывается непогода

19:26

Под удар ВСУ мог попасть еще один корабль или катер РФ в Феодосии – ОК "Юг"

19:25

Образцовая барби-семья: Пэрис Хилтон показала первые снимки одномесячной дочери

Реклама
19:23

Лунный календарь 27 декабря 2023: спутник укажет, к чему приведут соблазны

19:15

Вот что происходит с организмом, когда вы каждый день едите масло

19:10

БДК "Новочеркасск" получил предупреждение ещё 24 мартамнение

18:54

Газета - это цветочки: как советские хозяйки вымывали зеркала до блеска

18:43

"Есть несколько факторов": Жданов спрогнозировал сроки возможного наступления Украины

18:35

ФСБ толпами шлет мигрантов к границе с Финляндией - The Insider

18:33

Ситуация изменилась кардинально: Барабаш рассказал о боях за Авдеевку

18:00

Забудьте о жучках и мошках навсегда: что положить в крупу, чтобы спасти запасы

17:56

Пятая каденция Путина должна стать последней: публицист сделал прогноз РФ в 2024Видео

17:48

"2025 год для них критический": Ягун дал прогноз, сколько еще РФ может вести войну

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять