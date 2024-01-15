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РФ может напасть на НАТО: в Эстонии рассказали, как предотвратить сценарий

Андрей Ганчук
15 января 2024, 13:29
Агрессор Россия опасается конфликта с Североатлантическим альянсом, но в случае продвижения в Украине оккупанты могут пойти дальше, считает Кайя Каллас.
Украина, НАТО
Запад должен помочь Украине победить, иначе Россия нападет на НАТО - премьер Эстонии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Россия боится конфликта с НАТО, однако если Запад не поможет Украине победит и отбросить оккупантов к своим границам, Москва нападет уже на сам Североатлантический альянс. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Как сообщает The Kyiv Independent, она рассказала о том, что Россия, на самом деле, боится конфликта с Западом. Россияне распространяют нарративы о якобы слабости коллективного западного мира и НАТО, но это не совсем так.

"Мы не должны недооценивать нашу собственную силу. Россия, безусловно, опасается конфликта с НАТО. Поскольку мы в Альянсе, у нас нет войны. Потому я не думаю, что это реальная угроза. В то же время, европейские страны должны увеличить собственные расходы на оборону. В Уставе НАТО есть статья 5, которую мы все знаем, но есть также статья 3, которая означает, что каждая страна должна делать все возможное, чтобы усилить собственную и коллективную оборону", - отметила Каллас.

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Впрочем, по ее словам, если Запад не поможет Украине одержать победу, следующим объектом российского вторжения может стать уже НАТО. Именно поэтому нужно поддерживать Киев.

"Очень важно, чтобы мы оставались едиными в поддержке Украины, чтобы мы помогали стране в военном плане, чтобы она смогла выиграть эту войну и отбросить Россию обратно к ее границам", - подчеркнула Кайя Каллас.

Война России и НАТО

НАТО через несколько лет грозит война с Россией, если Запад должным образом не вооружит Украину, считает британский полковник запаса Гемиш де Бреттон-Гордон. Кроме того, он допустил новое российское наступление.

Немецкое издание Bild опубликовало материал со ссылкой на данные Минобороны ФРГ о том, что Германия готовится к гибридной атаке РФ на восточный фланг НАТО. Согласно данным, эскалация может начаться уже в этом феврале, а кульминация придется на май-июнь 2025 года.

У Лаврова разразились истерикой и оскорблениями в ответ на публикацию Bild. Так называемый представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила сообщение, дескать, с гороскопом.

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