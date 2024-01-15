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Чем ВСУ могли сбить российские А-50 и Ил-22: эксперт выдвинул неожиданную версию

Алексей Тесля
15 января 2024, 12:41
Уничтожение самолетов РФ над Азовом - колоссальный успех украинской армии, говорит Петр Черник.
А-50
А-50 могли сбить одним из ЗРК ВСУ Коллаж: Главред, Фото: defense.gouv.fr, mil.ru

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал уничтожение украинскими силами вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22.

По его мнению, два вражеских самолета могли сбить ракетами или с помощью авиационных комплексов. Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона.

Эксперт говорит, что с технической точки зрения самолеты РФ в небе Украины могли уничтожить с помощью ракеты SAMP-T в комплектации Aster-30, которая имеет дальность поражения до 300 км.

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"То есть это вполне возможно с технической точки зрения. Плюс не забываем, что наши старенькие авиационные комплексы, такие как МиГ- 29 точно успешно интегрировали такую ракету, как AGM-88 HARM, а возможно достигли уже и других очень серьезных успехов в части интеграции таких ракет. Плюс понимаем, что переносной зенитно-ракетный комплекс тоже может достигать такую машину на расстоянии до 7 км. Что произошло на самом деле, мы пока не знаем, это версии. Но сам факт, что две машины, а одна точно уничтожена — это колоссально большой успех", — считает он.

Вероятность применения ВСУ F-16

В свою очередь военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не исключает вариант, что вражеские самолеты могли атаковать западные истребители F-16 (по официальным данным, F-16 в Украине нет – ред.).

"Можно предположить два варианта: мы использовали самолеты, может даже и F-16, кто знает, поэтому удалось поразить. Это предположение очень оптимистично", — говорит Гетьман.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта, невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил уничтожение российских самолетов над Азовским морем 14 января. Утром в понедельник он опубликовал в Telegram траурный пост, посвященный ракетному удару россиян по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января 2023 года. "Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей", - написал командующий ВС ВСУ.

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