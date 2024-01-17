"РФ может одержать моральную победу над Украиной": историк назвал еще одну опасность

РФ добивается, в частности, того, чтобы уменьшить количество населения Украины и сделать украинцев разбросанными по миру.

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Снайдер назвал моральную победу, которую Россия может одержать над Украиной/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главная цель страны-агрессора России в войне против нашего государства – уменьшить население Украины, сделать его распыленным по миру и из-за этого "менее украинским".

Для РФ достижение такой цели было бы моральной победой. Такое мнение высказал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он был модератором на сессии "горизонты Украины", сообщает Укринформ.

"Если цель войны России – сделать украинское население как можно меньшим, как можно менее украинским и как можно более распыленным, то миллионы украинцев, которые выезжают из страны и не возвращаются, – это также и военная, и, так сказать, моральная победа для России", – сказал Снайдер. видео дня

Историк отметил, что сейчас многие способные украинцы разных профессий находятся за пределами собственного государства. Миллионы из них сейчас находятся в странах Евросоюза, и Украине нужно, чтобы именно эти люди вернулись в родную страну.

"Это не просто экономический вопрос. Это проблема... геноцида", – отметил Снайдер.

Также он добавил, что странам ЕС нужно будет разрабатывать формальные механизмы, которые будут стимулировать украинцев возвращаться домой или будут помогать им в этом.

Война в Украине

Напомним, в ночь на 17 января РФ атаковала Одессу. В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, большинство – упали в море. БПЛА заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Также РФ ударила ракетами по медучреждению и жилым домам в Харькове. Оккупанты нанесли два удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода вечером 16 января.

Раньше, эксперт сказал, по чему больше всего будут бить оккупанты. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что РФ изменила тактику ударов и теперь ориентируется прежде всего на удары не по объектам критической энергоинфраструктуры, а по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам военной инфраструктуры.

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