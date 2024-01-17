РФ изменила тактику ударов: эксперт сказал, по чему больше всего будут бить оккупанты

Оккупанты запускают вместе ракеты и дроны, пытаясь истощить украинскую ПВО.

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РФ изменила тактику ударов/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН, минобороны РФ

Российские оккупанты продолжат осуществлять комбинированные атаки, запуская одновременно ракеты и дроны, пытаясь максимально перегрузить украинскую систему ПВО. Но страна-агрессор Россия изменила тактику своих атак и теперь ориентируется прежде всего на удары не по объектам критической энергоинфраструктуры, а по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам военной инфраструктуры.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает OBOZ.UA. Он выразил убеждение, что российские оккупанты и в дальнейшем будут реализовывать тактику ракетного террора, используя различные методы нанесения максимального поражения объектов на территории нашей страны.

"Но я бы тут уточнил, что в этот раз, в этом году россияне переориентируют все свои усилия, все свои ракетные и дроновые атаки, в отличие от прошлого года, когда они лупили по нашим объектам критической энергетической инфраструктуры. Сегодня враг прежде всего пытается уничтожить наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, наши объекты военной инфраструктуры, наши транспортные логистические хабы, чтобы максимально ослабить боевой потенциал украинской армии", – отметил Селезнев. видео дня

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удары ракетами и дронами по Украине

Утром в субботу, 13 января, оккупанты запустили по Украине ракеты. После этого раздались взрывы в Днепре, Чернигове, Кропивницком и других городах. РФ выпустила по территории Украины крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95. Пуски проводились из района Каспийского моря. Также в небо подняли МиГ-31.

После этого сообщили, что силы ПВО сбили 8 целей, еще 20 - не достигли цели. Защитники неба уничтожили семь российских крылатых ракет Х-101/Х-555/ Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Часть ракет не достигла цели.

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

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