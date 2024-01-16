Выехал на встречку: в ДТП в Польше погибла 4-летняя украинка, которая с мамой сбежала от войны

В Польши неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 4-летняя украинка. Ее мама попала в больницу с различными травмами.
В автомобиль, в котором были мама с ребенком, врезалось другое авто. Об этом сообщает издание Wprost.
4-летняя Ксения вместе с мамой и еще тремя людьми ехала в авто Mercedes Vito, когда в него врезался автомобиль Opel Astra. По предварительным данным, 69-летний Opel Astra выехал на встречную полосу движения. Ребенок от полученных травм скончался на месте, а ее мама попала в больницу с травмами.
Кроме маленькой Украинки, в ДТП также погибли 69-летний водитель другого авто и 68-летняя пассажирка.
Других пассажиров Mercedes Vito оперативно доставили в медучреждения.
Польские СМИ сообщают, что 4-летняя девочка возвращалась из реабилитации вместе с мамой. Отмечается, что в августе 2023 года произошло трагическое событие, в результате которого ребенок был прикован к инвалидной коляске.
Сообщается, что женщина с ребенком приехала из Украины в Польшу в 2022 году после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Ранее сообщалось, что в Польше произошло ужасное ДТП – автобус с украинцами "вылетел" с дороги, есть погибшие. В салоне автобуса всего находилось 10 человек. Трое пассажиров погибли.
Напомним, ранее с участием депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes-Benz GLE сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области.
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