"Армия РФ когда-то была одной из лучших": у Байдена тонко потроллили Путина

Владимир Путин потерпел неудачу в Украине, подчеркнул Джейк Салливан.

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Джейк Салливан рассказал о новом плане США / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНИАН

Стратегия США заключается в лишении России доступа к критическим ресурсам и предоставлении Украине технологий, которые могут изменить ситуацию на поле боя, заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Путин недооценил людей, которых в течение двух лет поддерживает коалиция из более чем 50 партнеров во главе с Соединенными Штатами в борьбе с противником, экономика которого в 10 раз больше, население втрое больше, а армия когда-то была второй лучшей в мире", – подчеркнул он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Представитель Администрации США пояснил, что диктатор Владимир Путин не только потерпел неудачу в Украине, но и своим вторжением укрепил украинский суверенитет, а стремясь уничтожить НАТО, он тем самым укрепил Альянс.

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"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку необходимых ресурсов для предоставления оружия Украине. Это требует того, чтобы мы наращивали нашу собственную оборонно-промышленную базу, одновременно лишая Россию доступа к критически важным ресурсам", – отметил он.

Салливан также добавил, что США работают над внедрением инноваций с партнерами и особенно с частным сектором, чтобы помочь Украине решить ключевые технологические вызовы и укрепить позиции на поле боя.

Помощь США Украине

Ранее в Белом доме сообщили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки оккупантов по Украине усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США готовятся к подписанию соглашения по безопасности с Украиной. В США называют это соглашение "мостом для обеспечения безопасности" на пути Киева в НАТО.

Как ранее сообщалось, США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для Украины. Об этом написали журналисты американского издания Politico. В статье отмечается, что демократы и республиканцы нашли компромисс по вопросам границы с Мексикой и миграционной политики.

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