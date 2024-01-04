90% подвергались пыткам и имеют проблемы с ногами: состояние военных после плена

Состояние украинских военных после пребывания в российском плену, мягко говоря, плохое.

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Состояние военных после плена / коллаж: Главред, фото: Коодинационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Вчера, 3 января, в Украину удалось вернуть 230 украинских защитников из российского плена. О том, в каком состоянии прибыли домой военнопленные рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в эфире Radio NV.

По словам руководителя пресс-службы, состояние здоровья защитников Украины достаточно плохое и практически все из них нуждаются в неотложной помощи и реабилитации. Помимо прочего, у многих обострения хронических заболеваний, которые также требуют вмешательства докторов.

"Российский плен - это не то место, где можно поправить здоровье, мягко говоря", - добавил Яценко.

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Также он сообщил, что наиболее распространенными у военнопленных являются:

проблемы пищеварения

проблемы опорно-двигательного аппарата

проблемы с ногамм

проблемы с зубами

Всё дело в том, что бывшие пленные проводили много времени стоя, а также там отсутствовала медицинская помощь, в частности - стоматологическая.

Как военнопленные будут проходить реабилитацию

Помимо прочего, Яценко рассказал, что 90% вернувшихся утверждают, что пережили пытки. Следственно, с ними будет работать целый штат профессионалов над физической и психологической реабилитацией, после чего последует реинтеграция в общество гражданскийх.

"И, конечно, более 90% тех, кто вернулся, утверждают, что подвергались пыткам. И мы знаем, что это (в России) государственная политика. Есть в Украине разработанная программа, есть опыт, есть врачи, есть психологи, в частности, которые профессионально занимаются теми, кто вернулся, есть наработанные методики. Минимум две недели после возвращения из плена будет происходить этап начальной реабилитации — медицинская помощь, разговоры с психологами, а затем будут работать над реинтеграцией в общество.", — разъяснил он, как будут работать с бывшими пленными.

Военнопленные украинцы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что процесс обмена военнопленными с Россией не остановился и продолжается. Он отметил, что часто такие обмены происходят не публично, а иногда непосредственно на поле боя.

Также, в Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика, которого российские оккупанты незаконно и силой вывезли в РФ. Мальчик сначала 18 месяцев пробыл под оккупацией, а затем 4 месяца в российском плену.

К тому же, 3 января в Украину из российского плена вернулись 230 украинских военных. Все они истощены, но счастливы, потому что уже находятся на родной земле. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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