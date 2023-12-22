Слились в крепких объятиях: 12-летнего мальчика вернули из российского плена

В Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика, которого российские оккупанты незаконно и силой вывезли в РФ. Мальчик сначала 18 месяцев пробыл под оккупацией, а затем 4 месяца в российском плену. Об этом рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Накануне полномасштабного вторжения мальчик приехал к отцу в Луганскую область. Там он планировал пробыть три дня, но россияне оккупировали населенный пункт и он не смог вернуться к маме.
Женщина не смогла забрать своего сыночка, потому что является военнослужащей. После 18-ти месяцев оккупации россияне вывезли ребенка в РФ и заставили ходить в российскую школу.
"Мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что она военнослужащая ВСУ. Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой помощи вернуть ее сына", - пишет Лубинец.
Впоследствии мальчика удалось вернуть домой и он встретился со своей мамой через 22 месяца разлуки.
Напомним, недавно стали известны имена палачей, которые издевались над пленными в Еленовке. Фото этих лиц, которые удалось найти в соцсетях, они показали бывшим узникам Еленовки, которые уже вернулись домой в результате обмена.
Также известно, что оккупанты, расстрелявшие украинских пленных, уже ликвидированы. Украинские военные взяли штурмом позицию, где находились эти захватчики, и уничтожили их.
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