Слились в крепких объятиях: 12-летнего мальчика вернули из российского плена

Мальчик 18 месяцев прожил в оккупации, после чего еще 4 месяца его держали на территории России.

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12-летний мальчик вернулся из РФ в Украину / коллаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика, которого российские оккупанты незаконно и силой вывезли в РФ. Мальчик сначала 18 месяцев пробыл под оккупацией, а затем 4 месяца в российском плену. Об этом рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Накануне полномасштабного вторжения мальчик приехал к отцу в Луганскую область. Там он планировал пробыть три дня, но россияне оккупировали населенный пункт и он не смог вернуться к маме.

Женщина не смогла забрать своего сыночка, потому что является военнослужащей. После 18-ти месяцев оккупации россияне вывезли ребенка в РФ и заставили ходить в российскую школу.

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"Мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что она военнослужащая ВСУ. Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой помощи вернуть ее сына", - пишет Лубинец.

Впоследствии мальчика удалось вернуть домой и он встретился со своей мамой через 22 месяца разлуки.

Напомним, недавно стали известны имена палачей, которые издевались над пленными в Еленовке. Фото этих лиц, которые удалось найти в соцсетях, они показали бывшим узникам Еленовки, которые уже вернулись домой в результате обмена.

Также известно, что оккупанты, расстрелявшие украинских пленных, уже ликвидированы. Украинские военные взяли штурмом позицию, где находились эти захватчики, и уничтожили их.

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