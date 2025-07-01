Исторический скачок евро и подорожание доллара: новый курс ударит по кошельку

Появился официальный курс валют на среду.

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Новый курс валют на 2 июля / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют 2 июля

На сколько подорожало евро

На среду, 2 июля, официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 41,82 грн/долл. Об этом говорится на сайте НБУ.

Так, известно, что гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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В то же время, евро побил все рекорды и впервые в истории пересек отметку в 49 гривен.

Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,41 грн за один евро. Гривна ослабла сразу на 42 копейки.

Известно, что предыдущий максимум был зафиксирован 1 июля с курсом 48,99 гривны.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,85/41,88 грн/долл., а евро - 49,44/49,45 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 1 июля был установлен на уровне 41,78 грн/долл, а евро - 48,99 грн за единицу.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в Украине, вероятно, сохранит свои нынешние позиции. В то же время европейская валюта вырастет в цене. Не исключено, что наличный евро на неделе подорожает до 50 гривен.

В то же время, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сказал, что на этой неделе стоимость доллара и евро может попасть в штормовую "болтанку", однако это будет временным явлением.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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