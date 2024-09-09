Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

Большинство владельцев микроволновок пользуются правилом, что ставить туда любые напитки для разогрева опасно, однако единицы знают, почему в микроволновку нужно ставить стакан с водой и в каких случаях.
Пользователи Quora объяснили, почему и сколько греется стакан воды в микроволновке, а главное - зачем. Для начала нужно вспомнить инструкцию для микроволновки, где прописано важное правило - нельзя включать пустую микроволновку или нагревать еду, если ее вес меньше 100 граммов. Это может повредить самую дорогую деталь устройства - магнетрон.
Магнетрон генерирует микроволны, которые проникают в пищу и заставляют ее нагреваться. Его ремонт может обойтись недешево, однако при правильном пользовании магнетрон служит долго и без проблем.
Если включать пустую или недостаточно заполненную микроволновку, возникает так называемый эффект "стоячей волны". Именно он и вредит магнетрону, что приводит к ухудшению работы устройства. Однако есть способ избежать этого. Когда вы хотите подогреть небольшие порции пищи, ставьте в микроволновку стакан воды, которая обеспечит необходимый дополнительный вес.
Поэтому, если у вас возникает вопрос, можно ли ставить стакан воды в микроволновую печь - ответ да, но только как дополнение к пище, которая недостаточно весит. Почему нельзя подогревать воду в микроволновке на чай или кофе - дело в том, что во время кипения жидкость в печи может привести к неравномерному нагреву и перегреву. Это плохо по двум причинам: ухудшается вкус воды и появляется риск ожогов.
Что такое Quora?
Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.
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