Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

Микроволновка - незаменимая вещь, но имеет определенные ограничения по использованию. Чтобы не сжечь этот прибор, стоит узнать, для чего мы ставим воду в микроволновку.

https://glavred.info/life/spaset-tehniku-i-edu-dlya-chego-stavit-stakan-s-vodoy-v-mikrovolnovku-10595597.html Ссылка скопирована

Что делает микроволновка с водой и для чего туда ее ставить / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Большинство владельцев микроволновок пользуются правилом, что ставить туда любые напитки для разогрева опасно, однако единицы знают, почему в микроволновку нужно ставить стакан с водой и в каких случаях.

Пользователи Quora объяснили, почему и сколько греется стакан воды в микроволновке, а главное - зачем. Для начала нужно вспомнить инструкцию для микроволновки, где прописано важное правило - нельзя включать пустую микроволновку или нагревать еду, если ее вес меньше 100 граммов. Это может повредить самую дорогую деталь устройства - магнетрон.

Магнетрон генерирует микроволны, которые проникают в пищу и заставляют ее нагреваться. Его ремонт может обойтись недешево, однако при правильном пользовании магнетрон служит долго и без проблем.

видео дня

Если включать пустую или недостаточно заполненную микроволновку, возникает так называемый эффект "стоячей волны". Именно он и вредит магнетрону, что приводит к ухудшению работы устройства. Однако есть способ избежать этого. Когда вы хотите подогреть небольшие порции пищи, ставьте в микроволновку стакан воды, которая обеспечит необходимый дополнительный вес.

Поэтому, если у вас возникает вопрос, можно ли ставить стакан воды в микроволновую печь - ответ да, но только как дополнение к пище, которая недостаточно весит. Почему нельзя подогревать воду в микроволновке на чай или кофе - дело в том, что во время кипения жидкость в печи может привести к неравномерному нагреву и перегреву. Это плохо по двум причинам: ухудшается вкус воды и появляется риск ожогов.

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Другие новости о микроволновке, которые могут быть полезны:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред