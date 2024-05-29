Как можно быстро отмыть микроволновку внутри: способ на заметку хозяйкам

Чем отмыть микроволновку внутри от жира – простым раствором, для приготовления которого понадобятся только лишь уксус и сода, и обычная вода.

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Как почистить микроволновку внутри содой, уксусом и хозяйственным мылом / Скриншот YouTube

Микроволновая печь стала одним из самых популярных и незаменимых электроприборов на кухне. Ее можно использовать как для разогрева пищи, так и для запекания блюд. Однако она быстро загрязняется и ее сложно мыть, поэтому многие хозяйки сталкиваются с проблемой, как легко очистить микроволновку в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли на просторах Интернета.

В своем YouTube-канале блогер Елизавета Хорошая показала, как почистить микроволновую печь внутри без использования дорогих моющих средств.

Как быстро помыть микроволновку внутри от жира

Приготовьте смесь для мытья микроволновки

В глубокую тарелку нужно налить 500 мл воды, добавить 3 столовые соды и столько же уксуса. Тарелку со смесью нужно отправить в микроволновку и поставить на самую большую мощность на 10 минут.

Открываем микроволновку и моем ее

После того, как прошло 10 минут, нужно очень аккуратно открыть микроволновку. Из нее пойдет пар. Обязательно выключите макроволновку из розетки. Будьте осторожны и очень аккуратно, придерживая тряпкой, достаньте тарелку.

Далее нужно намочить губку в растворе и можно мыть вашу микроволновку.

Губку можно также натереть хозяйственным мылом, так жир будет еще лучше оттираться.

Вымываем средство из микроволновки

Моем микроволновку чистой водой. Стараемся очень аккуратно и усердно вымывать, чтобы там не осталось средства. Когда вымыли, нужно все начисто вытереть сухой тряпкой.

Внутри микроволновка должна стать очень чистой.

Справка

Что рассказывают на YouTube-канале Елизавета Хорошая?

Елизавета Хорошая – блогер, которая ведет одноименный YouTube-канал. В описании говорится, что канал посвящен простым кулинарным рецептам и выпечке. У канала более 1,4 млн просмотров.

Смотрите видео, как быстро вымыть микроволновкую от жира внутри:

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