Как легко и быстро помыть микроволновку: о чудо-способах знают лишь единицы

Как почистить микроволновку содой и лимонной кислотой - проверенный лайфхак.

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Как почистить микроволновку народными средствами / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, olx.ua

Микроволновая печь (СВЧ) давно стала незаменимым помощником практически на любой кухне во многих уголках. Ведь современные устройства имеют множество функций – от размораживания и разогрева, до гриля и приготовления здоровой пищи.

Однако со временем любая микроволновка, которую интенсивно используют, нуждается в очистке. Кусочки еды, пятна жира и другие загрязнения не только портят ее вид, но и негативно влияют на качество блюд.

Опытные мастера по клинингу поделились несколькими основными советами о том, как легко и просто отмыть вашу СВЧ-печь.

Содовый раствор

Для этого способа понадобиться достаточно широкая емкость, а также сода, которая найдется на любой кухне.

Порядок действий:

возьмите удобную, достаточно широкую емкость, добавьте воды и растворите в ней не менее 3 ложек соды;

поставьте емкость с раствором в микроволновую печь и включите на максимальную мощность на 5-10 минут;

не следует открывать дверцу СВЧ-печи после завершения работы еще 10 минут;

после этого извлеките емкость с раствором и тщательно протрите салфеткой внутренние поверхности микроволновки.

Как легко и быстро помыть микроволновку

Для того, чтобы быстро и без проблем избавиться от загрязнений внутри микроволновки, специалисты рекомендуют воспользоваться проверенным и эффективным способом. Для этого вам понадобиться обычный столовый уксус.

В емкость, которую можно использовать в СВЧ-печи, добавьте половину литра воды и 2 столовые ложки 9-процентного уксуса. Емкость с раствором поместите в микроволновую печь и включите на 10-15 минут, после чего удалите остатки загрязнений.

Чем нельзя мыть микроволновку внутри

Опытные мастера напоминают о том, что микроволновая печь – это бытовой прибор, требующий специального ухода. Поэтому будьте осторожны с ее "начинкой", а также с внутренними элементами.

Нельзя заливать микроволновку водой, ведь это губительно для ее нагревательных элементов, которые могут выйти из строя. Также не следует использовать меламиновые или металлические губки, которые могут повредить внутренние панели вашей микроволновки.

Смотрите видео - как работает микроволновка и вредит ли здоровью:

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