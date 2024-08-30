Что делать, если не набирается вода в бачок унитаза: легкий способ, как починить

Не набирается вода в бачок унитаза с нижней подводкой – не проблема, чтобы все исправить, нужно лишь проверить работу поплавка на заливном клапане.

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Как поправить поплавок в бачке унитаза, чтобы в него снова набиралась вода / Скриншот YouTube

Порой возникает проблема, когда вода в туалете не набирается в бачок. Механизм набора воды дает сбой и перестает нормально работать – вот почему не набирается вода в бачок унитаза. Нужно поправить поплавок и почистить тот самый заливной клапан. Мы расскажем, как это сделать.

Автор YouTube-канала Мастер House показал, как решить проблему с поплавком, и что нужно делать с заливным клапаном.

Почему не набирается вода в туалетный бачок

Проверьте поплавок

Часто вода не набирается в бачок, потому что залип поплавок на заливном клапане. Пока не перекрывая воду, нужно снять верхнюю крышку и проверить поплавок. Если на него немного нажать, можно увидеть, как вода снова набирается в бачок.

Снимаем заливной клапан

Из-за жесткой воды на заливном клапане образуется налет, который не дает поплавку нормально работать. Нужно перекрыть воду, открутить подводку снизу, и снять заливной клапан.

Оставляем клапан постоять в воде с лимонной кислотой

Задача – очистить клапан от налета. Для этого нужно набрать ведро с теплой водой, добавить туда немного лимонной кислоты и поместить клапан.

Оставляем так клапан где-то на 6 часов.

Ставим клапан обратно и проверяем результат

Через несколько часов клапан должен стать полностью чистым. Ставим его обратно, все прикручиваем и открываем воду.

Вода должна нормально набираться в бачок.

Смотрите видео, как починить бачок унитаза, чтобы он снова набирал воду:

Что такое Мастер House? Мастер House – канал на YouTube, тематика которого – лайфаки по дому и разные житейские вопросы. У канала почти 61 млн просмотров, указано в описании.

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