Что делать, если не набирается вода в бачок унитаза: легкий способ, как починить

Порой возникает проблема, когда вода в туалете не набирается в бачок. Механизм набора воды дает сбой и перестает нормально работать – вот почему не набирается вода в бачок унитаза. Нужно поправить поплавок и почистить тот самый заливной клапан. Мы расскажем, как это сделать.
Автор YouTube-канала Мастер House показал, как решить проблему с поплавком, и что нужно делать с заливным клапаном.
Почему не набирается вода в туалетный бачок
Проверьте поплавок
Часто вода не набирается в бачок, потому что залип поплавок на заливном клапане. Пока не перекрывая воду, нужно снять верхнюю крышку и проверить поплавок. Если на него немного нажать, можно увидеть, как вода снова набирается в бачок.
Снимаем заливной клапан
Из-за жесткой воды на заливном клапане образуется налет, который не дает поплавку нормально работать. Нужно перекрыть воду, открутить подводку снизу, и снять заливной клапан.
Оставляем клапан постоять в воде с лимонной кислотой
Задача – очистить клапан от налета. Для этого нужно набрать ведро с теплой водой, добавить туда немного лимонной кислоты и поместить клапан.
Оставляем так клапан где-то на 6 часов.
Ставим клапан обратно и проверяем результат
Через несколько часов клапан должен стать полностью чистым. Ставим его обратно, все прикручиваем и открываем воду.
Вода должна нормально набираться в бачок.
Смотрите видео, как починить бачок унитаза, чтобы он снова набирал воду:
Что такое Мастер House?
Мастер House – канал на YouTube, тематика которого – лайфаки по дому и разные житейские вопросы. У канала почти 61 млн просмотров, указано в описании.
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