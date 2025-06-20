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Убил товарища и ел две недели: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в ВС РФ

Анна Ярославская
20 июня 2025, 11:04обновлено 20 июня, 11:42
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Украинские разведчики обнародовали радиоперехват в стиле хоррор-детектив.
ВС РФ, армия РФ, оккупанты
В ГУР опубликовали свежий радиоперехват оккупантов / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Кратко:

  • Случай каннибализма зафиксирован в 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ
  • Оккупант пропал без вести, но оказалось, что его съел товарищ

Российский оккупант считался пропавшим без вести. Но на самом деле его убил и съел сослуживец. Об этом свидетельствует радиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Украины.

"В очередном перехваченном украинскими разведчиками разговоре ― настоящий хоррор-детектив. Военнослужащий оккупационной армии, которого считали пропавшим, съел "побратим", - говорится в сообщении.

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В перехвате можно услышать рассказ командира одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

По его словам, российский захватчик с позывным "Брелок" съел другого оккупанта, у которого был позывной "Фома". Последнего считали пропавшим, но на самом деле он никуда не убегал.

"Брелок" его завалил, а потом ел две недели", — говорит мужской голос на записи.

Позже и самого "Брелка" нашли мертвым.

"Говорят, 200 (погибший, — ред.) был. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", — отметил оккупант.

"Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Подразделение воюет на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм — очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной", — подчеркнули в ГУР МО.

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что военное планирование всегда исходит из самых худших вариантов. Таким образом, Украина должна исходить из того, что ресурсы России не ограничены.

"Для наступления у России человеческий ресурс есть. Для медленного и вязкого наступления", - считает аналитик.

В РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, считают в Defense Express.

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