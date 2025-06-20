Убил товарища и ел две недели: в ГУР опубликовали доказательства каннибализма в ВС РФ

Украинские разведчики обнародовали радиоперехват в стиле хоррор-детектив.

https://glavred.info/war/ubil-pobratima-i-el-dve-nedeli-v-gur-opublikovali-dokazatelstva-kannibalizma-v-vs-rf-10674878.html Ссылка скопирована

В ГУР опубликовали свежий радиоперехват оккупантов / Коллаж: Главред, фото: МО рф

Кратко:

Случай каннибализма зафиксирован в 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ

Оккупант пропал без вести, но оказалось, что его съел товарищ

Российский оккупант считался пропавшим без вести. Но на самом деле его убил и съел сослуживец. Об этом свидетельствует радиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Украины.

"В очередном перехваченном украинскими разведчиками разговоре ― настоящий хоррор-детектив. Военнослужащий оккупационной армии, которого считали пропавшим, съел "побратим", - говорится в сообщении.

видео дня

В перехвате можно услышать рассказ командира одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

По его словам, российский захватчик с позывным "Брелок" съел другого оккупанта, у которого был позывной "Фома". Последнего считали пропавшим, но на самом деле он никуда не убегал.

"Брелок" его завалил, а потом ел две недели", — говорит мужской голос на записи.

Позже и самого "Брелка" нашли мертвым.

"Говорят, 200 (погибший, — ред.) был. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", — отметил оккупант.

"Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Подразделение воюет на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм — очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной", — подчеркнули в ГУР МО.

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что военное планирование всегда исходит из самых худших вариантов. Таким образом, Украина должна исходить из того, что ресурсы России не ограничены.

"Для наступления у России человеческий ресурс есть. Для медленного и вязкого наступления", - считает аналитик.

В РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, считают в Defense Express.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред