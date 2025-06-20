Гремели взрывы, есть "прилеты": РФ ударила по Украине десятками беспилотников

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed.

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РФ атакует ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

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РФ атаковала Украину 86-ю ударными БпЛА

34 вражеских БпЛА - сбиты огневыми средствами поражения

Страна-агрессор РФ в ночь на 20 июня 2025 года (с 23.00 19 июня) атаковала Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Атаки велись с нескольких направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

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"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Отмечается, что 34 вражеских БпЛА - сбиты огневыми средствами поражения, 36 - локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

/ t.me/ComAFUA

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар, который фактически уничтожил 4-этажный дом.

Как писал Главред, во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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