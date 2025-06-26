Пять взрывов за пять минут: Москву атаковали дроны

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на столицу России.

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В Москве прогремели взрывы / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Кратко:

В Москве были слышны взрывы

Аэропорты закрывали из-за атаки дронов

В ночь на 26 июня в Москве прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов и работе ПВО. Звуки дронов слышали жители Дедовска в Истринском районе в Подмосковье, Зеленограда и города Московский в Новой Москве.

Как пишут российские паблики, взрывы были слышны в разных районах Москвы и в Подмосковье. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы атаке дронов на Москву.

видео дня

"Атака БПЛА на Дедовск в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московское в Новой Москве. За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов", - пишут росСМИ.

Россияне ограничили работу московского аэропорта "Внуково" - там объявили план "Ковер".

Как сообщает Mash, на вылет задержаны 4 рейса, на прилёт — 17. Ранее "Ковёр" ввели также в пяти аэропортах в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка).

Смотрите видео - В Москве были слышны звуки взрывов:

По данным росСМИ, в трех километрах от аэропорта повреждены машины на территории ЖК "Средневский лес" в Новой Москве.

Беспилотники якобы были начинены поражающими элементами – металлическими кубиками.

Смотрите видео - Жители Москвы делятся впечатлениями от "хлопков":

Как писал Главред, 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на российскую столицу. Из-за угрозы была временно приостановлена работа нескольких аэропортов.

21 мая в России также жаловались на атаку беспилотников на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о трех сбитых дронах и заявил, то всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.

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