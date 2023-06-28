УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

С Днем Конституции Украины: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня

Сергей Кущ
28 июня 2023, 04:00
14
Мы расскажем, кому посвящен День ангела 28 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 червня
Rакой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня / Коллаж Главред, фото: Главред, pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 28 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 28 июня в Украине

День Конституцию Украины. 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.

С Днем Конституции Украины картинка
С Днем Конституции Украины картинка / Фото: Главред

Парламентарии учли замечания Президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах в Украине, о государственном украинском языке, о праве частной собственности в Украине. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

видео дня

С Днем Конституции Украины картинка
С Днем Конституции Украины картинка / Фото: Главред

Церковный праздник 28 июня

День памяти пророка Амоса. В восьмом веке до Рождества Христова еврейский народ был разделен на два царства. В Иерусалиме правил иудейский царь Озия, а у десяти отделившихся колен израилевых – идолопоклонник Иеровоам Второй. Именно в годы его правления к евреям был послан пророк Амос. Он был иудейским пастухом, простым и необразованным, но имел страстную веру.

Разоблачая царя Иеровоама и израильтян, отступивших от Бога, пророк Амос нередко терпел побои и гонения, но продолжал призывать народ к покаянию. Смертельно раненный сыном жреца языческого капища, праведник скончался около 783-го года до Рождества Христова. А дело святого Амоса продолжил его сын – пророк Исаия.

Кто родился 28 июня?

28 июня родились:

  • Жан-Жак Руссо (помер 2.07.1778), французский писатель, философ, просветитель.

  • Илон Маск, инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company.

  • Костюк Марта Олеговна, украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.

День ангела 28 июня (именины)

В этот день именины празднуют 28 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

С Днем ангела картинка
С Днем ангела картинка / Фото: Главред

Вам может быть интересно:

праздник День Конституции Конституция Украины интересные новости
Реклама

Главное за день

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

23:55 Украина
Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

23:13 Украина
"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

21:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

С Днем Конституции Украины: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня

03:50

Как сказать на украинском "лесничная площадка": Авраменко озвучил благозвучный аналог

03:15

Бывшая невестка Елизаветы II борется с раком молочной железы

02:45

Эксперт спрогнозировал, будет ли помогать Пригожин Лукашенко своими боевиками

02:05

Как сделать чтобы шашлык не горел: хитрый фокус дает стопроцентный результат

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:20

"Дело в деньгах": политолог объяснил, чего может упасть российский режим

27 июня, вторник
23:57

Как правильно носить оверсайз футболку: трендовые идеи 2023

23:55

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

23:16

"Остался последний аргумент": Кулеба рассказал, как Путин может шантажировать Запад

Реклама
23:13

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

22:58

Гороскоп на июль 2023 для Львов: расставание, задержка в деньгах и большие тратыВидео

22:52

Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

22:49

Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки

22:22

В Украине вернули поверку счетчиков газа: как не попасть под штраф

22:16

Гороскоп на июль 2023 для Скорпионов: судьбоносные события, удача и поездкаВидео

22:12

Как правильно – "їхати автобусом" или "на автобусі": Авраменко объяснил дилеммуВидео

21:37

Может не соответствовать нормам: эксперты предложили переименовать Запорожье

21:25

Будут "купаться" в деньгах: 5 знаков зодиака будут самыми богатыми в 2024 году

21:03

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

20:56

Онкобольную Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов

Реклама
20:53

Русские оккупанты потерпели серию провалов: в Генштабе ВСУ рассказали о боях

20:34

Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

20:30

Киркоров решил "подлизнуть" Путину с Лукашенко, но попался на неграмотности

20:04

Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

19:49

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

19:46

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:39

Зачем 28 июня обязательно убирали в доме: приметы и запреты дня

19:20

Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

19:20

Для чего Пригожину Лукашенкомнение

19:17

"Забор есть, ставьте палатки": Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев"

19:02

Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

18:30

Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

17:05

Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

Реклама
16:57

Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

16:48

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:45

Чмерковский плакал: жена танцора показала свои родыВидео

16:40

Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

16:24

Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

16:10

Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

16:08

Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебелиВидео

16:07

Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

16:05

Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на МосквуВидео

16:00

Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять