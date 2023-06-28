С Днем Конституции Украины: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 28 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Rакой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня / Коллаж Главред, фото: Главред, pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 28 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 28 июня в Украине

День Конституцию Украины. 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня.

С Днем Конституции Украины картинка / Фото: Главред

Парламентарии учли замечания Президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах в Украине, о государственном украинском языке, о праве частной собственности в Украине. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

видео дня

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С Днем Конституции Украины картинка / Фото: Главред

Церковный праздник 28 июня

День памяти пророка Амоса. В восьмом веке до Рождества Христова еврейский народ был разделен на два царства. В Иерусалиме правил иудейский царь Озия, а у десяти отделившихся колен израилевых – идолопоклонник Иеровоам Второй. Именно в годы его правления к евреям был послан пророк Амос. Он был иудейским пастухом, простым и необразованным, но имел страстную веру.

Разоблачая царя Иеровоама и израильтян, отступивших от Бога, пророк Амос нередко терпел побои и гонения, но продолжал призывать народ к покаянию. Смертельно раненный сыном жреца языческого капища, праведник скончался около 783-го года до Рождества Христова. А дело святого Амоса продолжил его сын – пророк Исаия.

Кто родился 28 июня?

28 июня родились:

Жан-Жак Руссо (помер 2.07.1778), французский писатель, философ, просветитель.

Илон Маск, инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company.

Костюк Марта Олеговна, украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.

День ангела 28 июня (именины)

В этот день именины празднуют 28 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

С Днем ангела картинка / Фото: Главред