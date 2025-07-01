'Аромат победы' во флаконе: Трамп выпустил собственные духи, известна цена

Коротко:
- Трамп рассказал о новой линии брендированных духов
- Они называются Victory 45-47 и символизируют победы на президентских выборах
- Стоимость одного флакона - 249 долларов
Президент США Дональд Трамп представил новую линию брендированных духов под названием Victory 45-47. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.
По его словам, ароматы символизируют его победы на президентских выборах в 2016 и 2024 годах.
"Ароматы Trump уже в продаже. Они называются Victory 45-47, потому что символизируют победу, силу и успех - как для мужчин, так и для женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать", - написал президент США.
Какова стоимость духов
На официальном сайте указано, что один флакон аромата Victory 45-47 стоит 249 долларов.
Стоит добавить, что в продажу также поступил еще один аромат - Fight! Fight! Fight!, посвященный покушению на Трампа, которое произошло в июле 2024 года. Его стоимость составляет 199 долларов.
"Для мужчин, которые управляют силой, уверенностью и целеустремленностью - это больше, чем просто одеколон, это праздник стойкости и успеха", - говорится в описании одного из ароматов.
Напомним, как сообщал Главред, ранее в Сети начали активно обсуждать смену образа президента США Дональда Трампа, ведь считалось, что его прическа - это знак стабильности.
Также известно, что режиссер фильма "Один дома-2" Крис Коламбус заявил, что хотел бы вырезать из картины сцену с президентом США Дональдом Трампом, но боится сделать это из-за угрозы депортации.
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Что известно о Truth Social
АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
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