'Аромат победы' во флаконе: Трамп выпустил собственные духи, известна цена

Духи символизируют победу, силу и успех.

https://glavred.info/world/aromat-pobedy-vo-flakone-tramp-vypustil-sobstvennye-duhi-izvestna-cena-10677767.html Ссылка скопирована

Духи от Трампа / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Коротко:

Трамп рассказал о новой линии брендированных духов

Они называются Victory 45-47 и символизируют победы на президентских выборах

Стоимость одного флакона - 249 долларов

Президент США Дональд Трамп представил новую линию брендированных духов под названием Victory 45-47. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

По его словам, ароматы символизируют его победы на президентских выборах в 2016 и 2024 годах.

видео дня

"Ароматы Trump уже в продаже. Они называются Victory 45-47, потому что символизируют победу, силу и успех - как для мужчин, так и для женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать", - написал президент США.

Какова стоимость духов

На официальном сайте указано, что один флакон аромата Victory 45-47 стоит 249 долларов.

Парфюм Трампа для мужчин / фото: скриншот

Парфюм Трампа для женщин / фото: скриншот

Стоит добавить, что в продажу также поступил еще один аромат - Fight! Fight! Fight!, посвященный покушению на Трампа, которое произошло в июле 2024 года. Его стоимость составляет 199 долларов.

Парфюм Fight! Fight! Fight! / фото:скриншот

"Для мужчин, которые управляют силой, уверенностью и целеустремленностью - это больше, чем просто одеколон, это праздник стойкости и успеха", - говорится в описании одного из ароматов.

Напомним, как сообщал Главред, ранее в Сети начали активно обсуждать смену образа президента США Дональда Трампа, ведь считалось, что его прическа - это знак стабильности.

Также известно, что режиссер фильма "Один дома-2" Крис Коламбус заявил, что хотел бы вырезать из картины сцену с президентом США Дональдом Трампом, но боится сделать это из-за угрозы депортации.

Читайте также:

Что известно о Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред