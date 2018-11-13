Выборы президента-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам

Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлий Тимошенко / "24 Канал"

В случае, если бы президентские выборы Украины прошли на следующей неделе, то в них лидировала бы Юлия Тимошенко.

К такому выводу после проведенного опроса украинцев пришли сотрудники "Киевского международного института социологии" (КМИС), "Центра Разумкова" и "Социологической группы "Рейтинг"".

Лидер "Батьківщини" практически вдвое опережает ближайших соперников. За нее готовы проголосовать 20,7% из тех респондентов, которые уже определились с выбором и собираются идти голосовать. Актера и продюсера Владимира Зеленского поддержали бы 11,4% опрошенных, за нынешнего президента Петра Порошенко отдали бы голоса 10,3% опрошенных.

Читайте такжеПорошенко недовольны восемь из 10 украинцев - опросДалее расположились Анатолий Гриценко (9,9%), глава фракции партии "Оппозиционный блок" в Раде Юрий Бойко (8,7%), лидер "Радикальной партии "Олег Ляшко (7,6%), рок-музыкант Святослав Вакарчук (5,5%) и нардеп Евгений Мураев (5,1%).

Кроме того, как сообщают социологи, большинство опрошенных украинцев видят на президентском посту либо Тимошенко, либо Порошенко. Из всех респондентов 17,6% считают, что лидер "Батьківщини" победит, а 13% − что триумфовать на выборах будет действующий глава государства.

Любопытно, что согласно соцопросам, действующий президент Петр Порошенко, в случае выхода во второй тур, проиграет любому из своих главных конкурентов - Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Владимиру Зеленскому.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Вакарчук "наступает" на пятки Порошенко в президентском рейтинге.