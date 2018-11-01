Президент уже не второй: Зеленский обогнал Порошенко в предвыборном рейтинге

Тимошенко обгоняет Порошенко в предвыборной гонке / УНИАН

Пока что в предвыборной гонке лидирует лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко: за нее проголосовали бы 18,9% украинцев. За нею следует шоумен Владимир Зеленский (10,7%). А вот нынешний президент Петр Порошенко существенно отстает.

Таковы результаты социсследования, которые огласил сегодня директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

По его данным, третью строчку разделили Анатолий Гриценко и Петр Порошенко – по 9,9%. Затем следует, Юрий Бойко (9,8%), Олег Ляшко (8%) и Святослав Вакарчук (7%).

"Остальные кандидаты набрали менее 5%", – цитирует Дмитрука Униан.

Читайте такжеГлавные конкуренты Порошенко на выборах-2019: кто за ними стоит и почему у них нет шансовОпрос среди украинцев старше 18 лет проводили специалисты Центра "Социальный мониторинг", ОО "Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко", Киевского международного института социологии и Социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность составила 13 тыс. 684 респондента при стандартном отклонении +/- 0,85.

Ранее астролог оценил шансы Гриценко стать президентом. Для всех конкурентов Анатолий Гриценко является героем, которого из избирательной гонки хотят исключить как можно раньше.

Напомним, Зеленский рассказал о своих планах в случае победы на выборах. Он отметил, что из-за слухов о возможном участии в выборах несколько месяцев живет в настоящем кошмаре.