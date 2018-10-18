"Это кошмар"': Зеленский рассказал о своих планах в случае победы на выборах

Владимир Зеленский

Популярный украинский шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что в случае успеха на президентских выборах не намерен продавать свою студию.

"Меня постоянно спрашивают: если вдруг я стану президентом, продам ли "Квартал"? Нет! Объясню. Вот действующий президент назвал свою фабрику в честь себя. А мы свою команду - в честь места, где родились и выросли. И мне кажется, завод продать можно, а родину - никогда!" – заявил он в интервью "КП в Украине".

При этом комик отметил, что из-за слухов о его намерении идти в президенты несколько месяцев живет в настоящем кошмаре.

"Я последние месяцы живу в кошмаре. Все при встрече спрашивают одно: "Ну шо?!" Даже мама, когда звонит, сначала говорит: "Ну шо - ты решил или нет?" А уже потом интересуется, покушал ли я…", - добавил Зеленский.

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Напомним, народный депутат Олег Барна прямо в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал депутату вопрос о "кнопкодавстве".

Владимир Зеленский записал видеообращение к народному избраннику, в котором публично послал политика за такое обращение с представителем медиа, и запустил флешмоб под хештегом #ідітьусраку, попросив украинцев поддержать его, если есть что сказать народным избранникам.