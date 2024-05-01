Часть переселенцев осталась без пенсий: что произошло и как их восстановить

Пенсионерам, которые стали внутренне-перемещенными лицами до начала полномасштабной войны, необходимо было пройти идентификацию.

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Пенсии переселенцам: как их восстановить? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Пенсионерам, которые стали внутренне-перемещенными лицами до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, необходимо было пройти идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты. Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве напомнили, что идентификацию такие переселенцы должны были пройти еще до 31 марта 2024 года. Тем людям, которые ее не прошли, прекратили начислять пенсию на банковские карты.

"Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена", - подчеркнули в Минсоцполитики.

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В ведомстве уточняют, что если идентификация уже пройдена, но пенсию еще не выплатили - нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить о дате и способе прохождения идентификации.

Как пройти идентификацию пенсионерам-перелесанцам

Для того, чтобы пройти идентификацию, есть несколько вариантов:

лично посетить отделение "Ощадбанка" или орган ПФУ;

отдаленно авторизоваться при помощи "Дія.Підпис" либо сайте электронных услуг Пенсионного фонда;

при помощи видеосвязи (подать заявление можно на сайте электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в случае нахождения за границей - получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение факта, что лицо живо и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

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