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Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

Дмитрий Видоменко
1 мая 2024, 21:00
Бойцам Сил обороны за апрель на востоке Украины удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат, сообщают украинские офицеры

Танк, русская армия
Потери России в Украине - в ВСУ назвали данные за апрель / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинским Силам обороны в течение апреля 2024 года удалось ликвидировать более 20 тысяч солдат и офицеров армии страны-агрессора РФ. Об этом сообщает со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица").

Как отметили украинские офицеры, общие потери за апрель у россиян таковы:

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  • личный состав - 24 156;
  • танки - 308;
  • боевые бронемашины - 671;
  • пушки и минометы - 575;
  • реактивные системы залпового огня - 19;
  • противотанковые средства - 71;
  • средства противовоздушной обороны - 10;
  • тяжелые огнеметные системы - 1;
  • автомобильная техника - 871;
  • специальная техника - 12;
  • средства РЭБ - 92;
  • беспилотники - 15 945;
  • пункты управления беспилотниками - 12;
  • укрытия - 817;
  • склады боеприпасов - 176;
  • склады горюче-смазочных материалов - 24.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Потери РФ в войне в Украине - статистика потерь

Напомним, как ранее сообщал Главред, в марте 2024 года противник потерял около 28 200 военнослужащих и 5 039 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские территории, однако они сами несут значительные потери. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что 85% всех потерь врага приходится на Восточное направление, где минные заграждения и FPV-дроны помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Для компенсации санитарных и безвозвратных потерь, а также для укомплектования новых воинских подразделений, Кремль отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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