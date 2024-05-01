Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

Бойцам Сил обороны за апрель на востоке Украины удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат, сообщают украинские офицеры

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Потери России в Украине - в ВСУ назвали данные за апрель / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинским Силам обороны в течение апреля 2024 года удалось ликвидировать более 20 тысяч солдат и офицеров армии страны-агрессора РФ. Об этом сообщает со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица").

Как отметили украинские офицеры, общие потери за апрель у россиян таковы:

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личный состав - 24 156;

танки - 308;

боевые бронемашины - 671;

пушки и минометы - 575;

реактивные системы залпового огня - 19;

противотанковые средства - 71;

средства противовоздушной обороны - 10;

тяжелые огнеметные системы - 1;

автомобильная техника - 871;

специальная техника - 12;

средства РЭБ - 92;

беспилотники - 15 945;

пункты управления беспилотниками - 12;

укрытия - 817;

склады боеприпасов - 176;

склады горюче-смазочных материалов - 24.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Потери РФ в войне в Украине - статистика потерь

Напомним, как ранее сообщал Главред, в марте 2024 года противник потерял около 28 200 военнослужащих и 5 039 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские территории, однако они сами несут значительные потери. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что 85% всех потерь врага приходится на Восточное направление, где минные заграждения и FPV-дроны помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Для компенсации санитарных и безвозвратных потерь, а также для укомплектования новых воинских подразделений, Кремль отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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