"Ідіть у сраку": Владимир Зеленский публично послал Барну, и запустил флешмоб

Владимир Зеленский послал политика / https://www.facebook.com/zelenskiy95

Известный актер, шоумен и телеведущий Владимир Зеленский записал видеообращение к народному депутату Олегу Барне, который прямо в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал депутату вопрос о "кнопкодавстве".

Шоумен на своей странице в Facebook опубликовал видео, в котором публично послал политика за такое обращение с представителем медиа.

"Вчера в здании Верховной Рады Украины один из народных избранников, депутат по фамилии Барна, послал на три буквы журналиста. Так и сказал: "Иди на ...". Я думаю, что в лице этого журналиста он послал на три буквы всех представителей медиа. Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа — с ответным посланием. Но на три буквы я не могу послать человека, это просто неприлично. И потом, я думаю, ребята, что вы просто все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому ідіть у сраку!", - обратился к Барне шоумен.

Также артист запустил флешмоб под хештегом #ідітьусраку, и попросил украинцев поддержать его, если есть что сказать народным избранникам.

К слову, уже поддержали Зеленского генеральный директор "1+1 Media" Александр Ткаченко, артист "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой, и комик Руслан Ханумак.

Напомним, Барна известен по громкому скандалу— 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде Арсения Яценюка, занимавшего тогда пост премьер-министра, Барна подошел к трибуне и подал ему букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны.

Год назад Барна на своей иномарке таранил трамвай. А в этом году он уже успел подраться с активистами под домом генерального прокурора Юрия Луценко.