"На х** пошел бегом!": нардеп обматерил журналиста в ответ на вопрос о "кнопкодавстве" - видео

Олег Барна / InfoResist

Народный депутат Олег Барна в кулуарах Верховной Рады грязно обматерил журналиста Игоря Колтунова, который задал депутату вопрос о "кнопкодавстве".

После заседания Колтунов спросил Барну о том, почему тот "кнопкодавил" (голосовал за других депутатов) во время парламентского голосования, сообщает сам журналист на своей странице Facebook.

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, под ** ла!", - немедленно среагировал народный избранник.

Напомним, Барна известен по громкому скандалу— 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде Арсения Яценюка, занимавшего тогда пост премьер-министра, Барна подошел к трибуне и подал ему букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны.

Год назад Барна на своей иномарке таранил трамвай. А в этом году он уже успел подраться с активистами под домой генерального прокурора Юрия Луценко.