УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В оккупированном Должанске "расцвела бавовна": взорвался грузовик с боеприпасами РФ

Руслана Заклинская
1 мая 2024, 22:14
Грузовик взорвался при въезде в город. Боеприпасы, которые оккупанты перевозили, детонировали еще некоторое время.
В оккупированном Должанске 'расцвела бавовна': взорвался грузовик с боеприпасами РФ
На оккупированной Луганщине вспыхнул грузовик россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Днем 1 мая во временно оккупированном Должанске Луганской области произошел мощный взрыв. Взорвался грузовик, который перевозил боекомплект для российских оккупантов. Видео с горящим грузовиком распространили Telegram-каналы.

На видеозаписях, распространенных в сети, видно, как большой грузовик россиян вспыхнул. Густой столб дыма от горящего авто поднимается высоко в небо. Вероятно, в грузовике перевозили боеприпасы, которые и вызвали сильный пожар.

Судя по кадрам, пожар произошел не в самом городе, а за его пределами, поскольку на месте происшествия видны поля, деревья и кусты. Местные сообщали, что грузовик взорвался при въезде в город возле стелы "Свердловск". Боеприпасы, которые оккупанты перевозили, детонировали еще некоторое время.

видео дня

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в Должанске. Также неизвестно о судьбе оккупантов, которые находились в грузовике.

Что известно о Должанске?

Должанск сейчас является глубоким тылом российской оккупационной армии, расположенным в 140 км от территорий, подконтрольных Силам обороны Украины. Это административный центр одноименной городской громады и района в Луганской области.

Весной 2014 года Свердловск, как и значительная часть Луганской области, был захвачен пророссийскими боевиками.

До 2016 года город назывался Свердлоск, 12 мая 2016 года Верховная Рада Украины постановила предоставить городу название Довжанск.

"Бавовна" у россиян - новости по теме

Напомним, украинские военные нанесли удар по скоплению россиян в селе Роговое, в Луганской области. Удар был осуществлен кассетными снарядами дальнобойных ATACMS, по россиянам выпустили три ракеты.

Также 15 апреля во временно оккупированном российскими войсками Бердянске в Запорожской области произошли взрывы. Жители города услышали громкие взрывы, которые прозвучали по всему Бердянску. После этого наблюдался дым в нагорной части города.

Кроме этого, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению российских оккупантов. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, пожар от "хлопка" оккупанты потушили только ночью и потом вывозили раненых грузовиками.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Свердловск взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Одессе прогремели взрывы: россияне запустили баллистику по Украине

В Одессе прогремели взрывы: россияне запустили баллистику по Украине

22:33 Украина
Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:33 Украина
Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

21:00 Украина
Все главные новости

Популярное

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление 36821

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

Инаугурация “путина” 7 мая: что задумали в РФ против Украины 8911

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украины

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов 4529

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина 3715

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

Последние новости

22:33

В Одессе прогремели взрывы: россияне запустили баллистику по Украине

22:33

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:30

Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность

22:18

Часть переселенцев осталась без пенсий: что произошло и как их восстановить

22:14

В оккупированном Должанске "расцвела бавовна": взорвался грузовик с боеприпасами РФ

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
22:05

Почему плацдармы на левобережье Херсонщины важны для ВСУмнение

21:21

Роковая ошибка: почему категорически нельзя вешать полотенца на дверцу духовкиВидео

21:00

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

20:34

Военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times

Реклама
20:27

Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники: что произошло

20:00

Украина и Хорватия сравняли счеты: рейтинг Евровидения-2024 от букмекеров

19:56

Грузия сделала шаг к принятию закона об "иноагентах": В Тбилиси готовятся к протесту

19:27

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточкиВидео

19:24

Украине нужно мобилизовать больше людей в армию: генерал Ходжес назвал причину

19:10

У России есть новая задача по войне в Украинемнение

18:56

Удар России по Одессе: появились фото "замка Кивалова" после прилетаФото

18:53

"Набейте им морду": Лукашенко призвал белорусских спортсменов к насилию на Олимпиаде

18:20

РФ приближается к Часовому Яру: оккупанты форсировали канал в 1 км от города - BILD

18:13

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениямиВидео

18:10

Виталий Портников. Россия остается без горючегоВидеоблоги

Реклама
17:55

Прилетела толстая ракета: ATACMS ударили по полигону россиян в Луганской области

17:53

В Раде хотят обязать украинцев платить долги умерших родственников: что произошло

17:39

Путинистка Лера Кудрявцева покинула РФ - причина

17:18

ВСУ могут "сломать" армию РФ: Жданов назвал два действия, которые обеспечат победу

17:11

Недолго горевала: Ани Лорак нарушила молчание после смерти отца

17:10

Джигурда с женой показали отвратительное видео "любви" в бассейне

17:02

"Что это из него торчит?": парень поймай 1 рыбу и стал миллионером

16:58

Десятки "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР предупредили, чем РФ может бить по Украине

16:51

С раной помогал пострадавшим: юный одессит показал героизм после атаки РФ

16:49

Предупреждали с самого детства: что будет если есть жвачку на голодный желудокВидео

16:39

Виктор Павлик может умереть: жена певца рассказала о критической ситуации

16:32

Россия изменила подход к ударам по Украине: что говорят на Западе

16:26

Украина может бить западным оружием по РФ: в Латвии сделали неожиданное заявление

16:18

Кошевой рассказал, как общается с Зеленским и о чем говорит с президентом

16:17

Как правильно развести нашатырный спирт от тли: спасти огород от вредителей

15:57

"Макрон прав": в Британии поддержали идею переброски войск в Украину

15:43

"После Пасхи": в Воздушных силах заинтриговали датой появления в Украине F-16

15:25

В Украине хотят легализовать ЧВК: законопроект уже в Раде

15:18

"Должен был умереть": известный украинский писатель получил ранение на фронте

15:16

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

Реклама
14:53

Всю колонну расстреляли "кассетами": ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке – Bild

14:49

Налетят дождь и гроза: какие области на Пасху накроют осадки

14:41

Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционерыВидео

14:25

Дождались: принц Уильям высказался о состоянии Кейт Миддлтон

14:19

Фото Кати Никитиной за донат и новые песни: что покажет "Вечерний Квартал" в свежих эпизодах

14:18

Рецепт старинного кулича 1863 года, который получается у всех: пошаговый рецепт от ведущей 1+1Видео

13:58

Враг расширяет плацдарм: РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях – Репке

13:56

Из-за 3 ошибок могут желтеть зубы: стоматолог рассказал секреты, которые знают не все

13:56

Документальная лента Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба" выйдет на NetflixВидео

13:55

Лишний вес и давление: почему нельзя засыпать под телевизор

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять