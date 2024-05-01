В оккупированном Должанске 'расцвела бавовна': взорвался грузовик с боеприпасами РФ

Грузовик взорвался при въезде в город. Боеприпасы, которые оккупанты перевозили, детонировали еще некоторое время.

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На оккупированной Луганщине вспыхнул грузовик россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Днем 1 мая во временно оккупированном Должанске Луганской области произошел мощный взрыв. Взорвался грузовик, который перевозил боекомплект для российских оккупантов. Видео с горящим грузовиком распространили Telegram-каналы.

На видеозаписях, распространенных в сети, видно, как большой грузовик россиян вспыхнул. Густой столб дыма от горящего авто поднимается высоко в небо. Вероятно, в грузовике перевозили боеприпасы, которые и вызвали сильный пожар.

Судя по кадрам, пожар произошел не в самом городе, а за его пределами, поскольку на месте происшествия видны поля, деревья и кусты. Местные сообщали, что грузовик взорвался при въезде в город возле стелы "Свердловск". Боеприпасы, которые оккупанты перевозили, детонировали еще некоторое время.

видео дня

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в Должанске. Также неизвестно о судьбе оккупантов, которые находились в грузовике.

Что известно о Должанске? Должанск сейчас является глубоким тылом российской оккупационной армии, расположенным в 140 км от территорий, подконтрольных Силам обороны Украины. Это административный центр одноименной городской громады и района в Луганской области. Весной 2014 года Свердловск, как и значительная часть Луганской области, был захвачен пророссийскими боевиками. До 2016 года город назывался Свердлоск, 12 мая 2016 года Верховная Рада Украины постановила предоставить городу название Довжанск.

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Напомним, украинские военные нанесли удар по скоплению россиян в селе Роговое, в Луганской области. Удар был осуществлен кассетными снарядами дальнобойных ATACMS, по россиянам выпустили три ракеты.

Также 15 апреля во временно оккупированном российскими войсками Бердянске в Запорожской области произошли взрывы. Жители города услышали громкие взрывы, которые прозвучали по всему Бердянску. После этого наблюдался дым в нагорной части города.

Кроме этого, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению российских оккупантов. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, пожар от "хлопка" оккупанты потушили только ночью и потом вывозили раненых грузовиками.

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