"Хиленький какой-то": Зеленский показал, как проводит утро в спортзале

Владимир Зеленский похвастался физической формой / Пресс-служба

Украинский шоумен Владимир Зеленский показал видео, в котором занимается в тренажерном зале.

На своей странице в Instagram артист поделился роликом, на котором он демонстрирует, как правильно делать упражнения на бицепс.

"Пишем "Квартал"! Создаем "Слугу"! Монтируем кино! И немножечко смотрим за собой. Доброе утро, будущая Швейцария! Доброе утро, Украина!", - написал Зеленский.

Подписчики артиста восхитились его физической формой, и отметили, что "будущий президент Украины должен быть в форме".

"Давай, давай, а то хиленький какой-то президент", "Зеленский красавчик! Я за такого президента!", "Конкуренция Зибрембо", "Давай в президенты", "Наш президент должен быть в форме", "Давай качай бицуху - они тебе понадобятся весной", - писали юзеры.

Ранее опрос показал, что Зеленский обогнал Порошенко и вышел на второе место в президентском рейтинге.