Зеленский обогнал Порошенко и вышел на второе место в президентском рейтинге - опрос

Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский занял второе место в президентском рейтинге, оказавшись между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко (1-е место) и действующим президентом Петром Порошенко (3-е место).

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев", проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНИАН.

За Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,2 процента всех опрошенных, за Зеленского - 7,8 процента, за Порошенко - 6,8 процента.

В пятерке также лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,6 процента) и Юрий Бойко из "Оппозиционного блока" (5,7 процента). Лидера "За життя" Вадим Рабинович занял шестую строчку с 5,4 процента голосов, главный "радикал" Олег Ляшко - седьмую с 5,2 процента.

За музыканта Святослава Вакарчука готовы отдать голоса 5,0 процентов украинцев.

Меньше всего жители страны хотели бы видеть президентом лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка (0,6 процента).

Не определились с выбором 17 процентов респондентов, участвовать в голосовании не намерены 12,6 процента.

Опрос был проведен методом личного интервью с 10 по 18 сентября. В ходе исследования было опрошено 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2 процентов.

Ранее экс-президент Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому и Святославу Вакарчуку отказаться от участия в президентской гонке.