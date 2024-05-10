Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостережения

Если придерживаться важных правил и последовательности действий, то можно очень улучшить свой урожай.

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Как правильно посадить семена огурца/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Чтобы урожай огурцов был как можно большим, при посадке этих овощей нужно соблюдать ряд правил. Если вы сажаете огурцы не рассадой, а сразу семенами в открытый грунт, то немалое значение имеет то, как готовить перед этим почву, как правильно лить воду и на какую глубину сажать семена огурцов.

О том, как правильно сажать огурцы семенами в открытый грунт, рассказали на YouTube-канале "Лес Сад Огород".

Перед посадкой нужно подготовить почву и сделать неглубокие рвы. Такие рвы можно сделать, например, тяпкой. Между ровками должен быть промежуток более 1 метра, а между семенами - 15 сантиметров.

Чтобы овощи лучше росли, можно в ров перед посевом семян посыпать удобрения, которые подходят именно для этих растений. Также можно в ровках равномерно распределить перегной.

После этого каждый рядок нужно щедро подолить водой, чтобы семена падали не на сухую, а на влажную почву.

Отмечается, что желательно сажать не свежие семена, а те, которым уже два-три года.

"Чем дольше семена полежат, тем они урожайнее, а свежие семена дают больше пустоцветов", - отмечает автор YouTube-канала.

На какую глубину сажать семена огурцов? Нужно их сажать на глубину 2-2,5 сантиметра.

После посева семян нужно завернуть рядки почвой и сверху слегка прижать ногой. Поливать сверху рядок после высевания семян не нужно.

"Если сверху полить, нужно будет тогда накрыть сверху каким-то полиэтиленом, какой-то пленкой, чтобы на почве не появлялась и трескалась корочка", - говорит автор канала.

Смотрите видео, как правильно сеять огурцы в открытый грунт:

Что известно о YouTube-канале "Лес Сад Огород"? Авторы YouTube-канала "Лес Сад Огород" рассказывают об интересных темах, касающихся садоводства, огородничества, лекарственных растений, а также делятся рецептами различных блюд и рассказывают о тонкостях ухода за домашними животными по своему опыту. У канала 701 тысяча подписчиков.

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