РФ может попытаться "пробить границу": под угрозой город-миллионник – Жданов

Россияне могут попытаться навязать бой на Харьковщине, говорит Олег Жданов.

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/ sprotyv.info, Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вероятное развитие событий на поле боя.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, оккупанты РФ могут провести "разведку боем" напротив Харькова.

"То есть на севере Харьковской области россияне в численности батальона (до роты) вполне вероятно могут попытаться навязать бой", - не исключает эксперт.

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Вместе с тем он уверен в том, что россиянам не удастся добиться существенного успеха без наращивания численности группировки.

"Им не удастся пробить границу - у нас там достаточно войск и укреплений, но при наличии боевой активности мы не сможем снимать оттуда резервы или хотя бы часть войск, чтобы перебросить их на другие оперативные направления", - добавил Жданов.

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Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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