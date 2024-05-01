Виталий Портников. Россия остается без горючего

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Украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам создали серьезную проблему для Путина и заставляют его выбирать между продажей нефти и поддержанием баланса цен для населения и потребностями армии.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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