Новогодняя справка, или Почему Зеленского показали вместо Порошенко

Зеленский идет в президенты / Пресс-служба

Понял, что необходима некоторая техническая информация насчет статуса президента Украины и его обращений. Я был руководителем официальной группы имиджа Президента Украины Леонида Кучмы. И так уж сложилось, что мне с коллегами пришлось выдумывать и внедрять все эти "фишки": что при входе президента в помещение присутствующие встают, что президент говорит о себе в третьем лице ("президент подписал указ..."), чтобы отделить государственные решения от личности, что президент — символ державы (позже Владимир Литвин добавил "арбитра нации") и т.д.

Читайте такжеА почему не Зеленский?Повторяю: это все счастье было придумано (в основном, позаимствовано у королевских ритуалов) по суровой необходимости. Исключительно для поднятия статуса власти в условиях, когда страна разваливалась, и авторитета у власти не было никакого, включая ноль исполнительской дисциплины. Так что не надо мне, одному из авторов этих придумок, сейчас втирать про "неуважение к Украине, народу и державе" из-за смещения на пять минут обращения некого государственного топ-менеджера.

Президентов в цивилизованной стране полагается избирать, контролировать, при необходимости отправлять в импичмент или судить (как Виктора Януковича сейчас), а не возносить их на заоблачный постамент.

А теперь информация от бывшего члена Нацсовета Украины по делам ТВ и радио. Нет ни в Конституции Украины, ни в законе о телевидении и радиовещании обязанности телерадоикомпаний транслировать новогоднее и другие праздничные обращения власти (обязаны транслировать сообщения о военном и чрезвычайном положении, техногенных катастрофах и подобном).

Читайте такжеУ Порошенко остался только один козырь для победы на выборахЭто не более чем традиция, идущая с кучмовских времен, о которых я уже говорил. Поэтому общенациональные каналы такие обращения транслируют, а локальные — как сложится, и никаких претензий по закону к ним никто не предъявляет.

Более того, политтехнологи Петра Алексеевича сами виноваты: не предложили обществу ничего интересного. Потому что ни один коммерческий канал сам не пойдет на то, чтобы не поставить в эфир ожидаемое зрителями событие и заставить их в прайм-тайм переключать канал. Но если это нудное выступление с заранее известным самовосхвалением власти и единственным сбывающимся обещанием, "что наступающий год будет трудным", то уж лучше дать в эфир что-то более резонансное. То же заявление Владимира Зеленского о намерении баллотироваться. Вот такие вот гримасы демократии.