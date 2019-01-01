День рождения Бандеры: чего ждать киевлянам от Марша в честь праздника

Бандере 1 января 2019-го исполнилось бы 10 лет / УНИАН

1 января в Украине отмечается день рождения лидера и организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры. В этом году предводителю ОУН исполнилось бы 110 лет.

В связи с этим в Киеве пройдет марш в честь дня рождения Бандеры. Мероприятие намечено на 18.00 1 января.

Сбор участников намечен возле памятника Тарасу Шевченко.

Читайте также1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот день"Почтить его память, дело и идеи ежегодно выходят десятки тысяч украинцев во многих городах. Его слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу украинского государства", – объяснили идею марша организаторы мероприятия.

Аналогичный марш обещают провести сегодня и в Днепре. А во Львовской области 2019 год и вовсе объявлен Годом Бандеры и ОУН.

В прошлом году в мероприятии принимали участие около тысячи человек. Участники факельного шествия перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана, где была установлена импровизированная сцена.

Напомним, Верховная Рада внесла день рождения Степана Бандеры в перчень памятных дат и юбилеев, которые будут отмечаться в 2019 году на государственном уровне. За постановление проголосовали 232 народных депутата.

В начале декабря в парламенте был зарегистрирован проект постановления №9368 об обращении к президенту касательно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины посмертно.

Звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере Виктором Ющенко в январе 2010 года. В апреле того же года Донецкий окружной админсуд лишил Бандеру этого звания. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.