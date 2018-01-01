Факельное шествие, вече. Как в Киеве прошла акция националистов по случаю дня рождения Бандеры, фото и видео

В мероприятии принимали участие около тысячи человек, отметили в столичной полиции.
Марш завершился вече на Майдане Независимости, сообщил УНИАН.
"Участники акции перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана…, где была установлена импровизированная сцена", — говорится в статье.
По данным полиции столицы, опубликованным на ее странице в Facebook, в мероприятии принимали участие около тысячи человек. Во время акции нарушения правопорядка не зафиксированы.
МВД у себя в соцсети написало, что массовые мероприятия по случаю годовщины со дня рождения Бандеры сегодня проходили в 21-м регионе Украины, в них участвовали более 6,5 тысяч человек, конфликты не замечены.
Напомним, вечером 1 января в Киеве в парке имени Тараса Шевченко собрались националисты для проведения факельного шествия, которое организовали ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", а потом начали идти к Майдану Независимости.