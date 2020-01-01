Два канала в новогоднюю ночь "продинамили" Зеленского - показали Порошенко

На Прямом и Пятом каналах вместо новогоднего поздравления Владимира Зеленского показали поздравление Петра Порошенко / Скриншот

В новогоднюю ночь два телеканала - Прямой и Пятый - вместо поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом 2020 показали поздравление экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

Поздравление Зеленского вышло в эфир после боя курантов.

Порошенко записал обращение вместе со своей женой Мариной. В частности, бывший глава государства сказал, что оптимизма придает "запас оптимизма тех изменений, которые украинцы осуществили на протяжении пяти лет".

"…Пошатнуть его оказалось не так просто… миллионы небезразличных идей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку. Она вдохновляет и окрыляет. Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию", - заявил он.

Напомним, во время встречи Нового года 2019 телеканал 1+1 выпустил в эфир новогоднее поздравление Владимира Зеленского перед поздравлением тогда еще президента Петра Порошенко. Поздравление Порошенко с Новым годом вышло после боя курантов.