Зеленского "застукали" на популярном украинском курорте: яркие фото

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попал в объективы камер на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области. Так, в Сети появились фото главы государства на фоне заснеженных Карпат.

Уже 1 января пользователь социальной сети Instagram kolia_sofron обнародовал фото, сделанное на склонах в Буковеле. На снимке автор позирует вместе с украинским президентом в горнолыжном снаряжении, а рядом стоят лыжи.

Кроме того, в соцсети появилась еще одна фотография с Зеленским из Буковеля, но в этот раз с девушкой.

Как ранее сообщил Главред, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети.