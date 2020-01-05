Неожиданный визит в Оман: Зеленский провел официальную встречу

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Оман / @president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел официальную встречу в ходе своего визита в Оман.

На переговорах с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, глава государства отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана.

"Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", - рассказали в Офисе президента.

В сообщении подчеркивается, что "отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана".

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Стороны также обсудили укрепление отношений двух стран, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.