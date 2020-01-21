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"Как вы будете объяснять своим детям": Грета Тунберг выругала богачей на форуме в Давосе

21 января 2020, 19:42

Школьница требует остановить добычу ископаемых видов топлива.

Грета Тунберг
Грета Тунберг / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во время доклада на Всемирном экономическом форуме в Давосе потребовала от инвесторов, лидеров стран и главы крупных компаний остановки добычи ископаемых видов топлива. 

"Мы требуем, чтобы участники экономического форума этого года из всех компаний, банков, организаций и правительств немедленно остановили все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, немедленно прекратили все субсидирование ископаемых видов топлива и немедленно и полностью отказались от ископаемого топлива", - сказала Тунберг с трибуны.

Читайте такжеБольшой успех: Грета Тунберг стала человеком по года версии TimeДевушка подчеркнула, что нет времени на ожидание, поэтому все действия должны быть предприняты немедленно.

"Мы не хотим, чтобы это все было сделано к 2050-му или 2030-му и даже к 2021 году. Мы хотим, чтобы это было сделано сейчас. Я задаюсь вопросом, как вы будете объяснять своим детям, почему вы потерпели неудачу и оставили их перед лицом климатического хаоса, который вы сознательно на них навлекли. Неужели это казалось таким плохим для экономики, что мы отказались от идеи обеспечить условия жизни будущим поколениям, даже не попробовав?" — отметила она.

Тунберг напомнила о пожарах в Австралии, которые унесли жизни огромного количества животных и добавила, что "наш дом все еще в огне".

"Ваше бездействие раздувает пламя каждый час. И мы говорим вам действовать, как будто вы любите своих детей больше всего на свете", — подытожила активистка.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрирован в качестве участника во Всемирном экономическом форуме, который традиционного проходит в швейцарском Давосе.

Всемирный экономический форум в Давосе Грета Тунберг
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