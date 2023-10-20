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РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

Алексей Тесля
20 октября 2023, 14:55 обновлено 20 октября, 15:00
Вокруг Киева несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км., подчеркнул Александр Павлюк.
павлюк
Александр Павлюк оценил угрозу удара РФ с севера / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, который в начале вторжения РФ в 2022 году организовал и обеспечил оборону Киева, прокомментировал вероятность повторного наступления россиян на столицу Украины.

Как подчеркнул он в интервью Фокусу, Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению российских оккупантов.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая достойно встретит врага, если он решится. Вокруг Киева несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км. Создана мощная система обороны, которую так просто пройти будет невозможно. Вся граница с Беларусью сейчас - сплошные завалы и минные поля. Есть артиллерия, спланированная работа снайперских и мобильных огневых групп. Поэтому если они попытаются, дальше границы не пройдут", — сказал Павлюк.

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Численность российских войск на северной границе

В свою очередь командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что Россия сосредоточила у северной границы Украины группировку из 19 тыс. военных, которые производят обстрелы пограничной зоны и ведут разведку.

По его словам, Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек, на вооружении которых находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы.

"Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БПЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами. Кроме военных объектов, Россия старается уничтожить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру, наносит циничные удары по жилым массивам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам, складам с гуманитарными грузами", — рассказал Наев Укринформу.

В то же время признаков формирования ударных группировок войск противника, которые могут осуществить наступление на север, пока нет. ВСУ продолжают следить за ситуацией.

Ранее в ГУР раскрыли новые планы России втянуть в войну Беларусь. Агрессор Россия может пойти на реализацию провокации, чтобы втянуть республику Беларусь в развязанную Москвой войну против Украины, сказал Андрей Юсов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине. Ночью 12 октября российская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Сумщины в направлении одного из инфраструктурных объектов. Бойцы ТРО отбили попытку прорыва.

В Центре информационного сопротивления при ССО ВСУ ранее сообщили, что Россия и Беларусь готовят провокацию против Украины. По данным ЦНС, российские и белорусские войска намерены атаковать дроном нефтебазу в Брестской области и обвинить в этом Киев. Провокация рассчитана на снижение уровня поддержки Украины со стороны Запада.

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ВСУ Сергей Наев война России и Украины
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