"Остановка активных боевых действий": в ГУР сообщили о новой стратегии Кремля

Кремль меняет свою стратегию в ходе войны с Украиной. Сейчас Россия концентрируется на увеличении изготовления ракет и дронов для ударов по Украине зимой.

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В ГУР предупредили о новом замысле Кремля / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Представитель ГУР МО Андрей Черняк поделился информацией об изменениях в стратегии россиян во время полномасштабного вторжения в Украину. Он отметил, что россияне, сталкиваясь с сопротивлением, изменили свои планы, отказавшись от идеи "Киева за три дня" в пользу планов взять под контроль административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью 24 канала.

Однако, даже этот план не удался россиянам, и они были вынуждены концентрировать свои усилия на содержании временно оккупированных территорий.

Представитель ГУР МО отметил, что Москва пытается разорвать связь между Украиной и западными союзниками любыми доступными средствами, с целью лишить Украину важной поддержки.

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Черняк рассказал, что Россия стремится временно прекратить активные боевые действия, чтобы накопить силы. Однако ее цель по уничтожению Украины остается неизменной.

"Ослабленный агрессор стремится заморозить линию фронта, чтобы собрать новую армию и накопить вооружение, поскольку глобальный план Москвы по завоеванию Украины и уничтожению нашего народа не изменился, как и цель Кремля отреставрировать ужасную террористическую Российскую империю", – сказал он.

По словам представителя разведки, России нужно примерно 10 лет, чтобы восстановить свой наступательный военный потенциал, который был значительно ограничен благодаря действиям ВСУ. Однако Черняк подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины не допустят, чтобы оккупанты использовали это время.

Сейчас россияне, по словам Черняка, пытаются увеличить производство дронов и ракет с целью дальнейших атак на критическую инфраструктуру.

"Однако силы обороны проводят постоянную работу над замедлением этого процесса. Так, треть предприятий ракетной отрасли России находится в зоне досягаемости неизвестных беспилотников, систематически атакующих эти военные объекты", – резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в армии России возникает этническая напряженность между представителями тувинской нации и русскими. По данным, полученным от украинских источников на передовой, военнослужащие тувинского происхождения, которые служат в рядах российской армии, часто вступают в конфликты с россиянами.

В то же время, по количеству потерь, битва при Авдеевке в Донецкой области есть самым серьезным поражением для российских войск. Потери противника оцениваются на почти 6,5 тысяч человек, было полностью уничтожено 100 танков, а также почти 250 единиц другой бронетехники.

Также, как рассказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетман, российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку и бросают туда огромное количество живой силы и техники. Столь мощных атак не было за 9 лет войны в Украине.

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