Война могла закончиться в 2022 году: аналитик объяснил, почему этого не произошло

Россияне набрали 400 тысяч пушечного мяса. И это полностью изменило ход войны в Украине.

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Евгений Дикий объяснил, почему война не закончилась в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины

Если бы Запад не тянул время и быстрее поставлял Украине все необходимое оружие, войну можно было бы закончить еще в 2022 году. Об этом заявил политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий.

"Орки набрали 400 тысяч пушечного мяса, засыпали его сюда. И это полностью изменило ход войны, затянуло ее на год. И неизвестно, сколько это продлится", — сказал Дикий в интервью ТСН.

Аналитик считает, что сейчас Запад перестает интересоваться войной против Украины, что является естественным.

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"Усталость есть, но есть определенная часть западного политикума, который понимает последствия того, что произойдет, если выиграет Россия", — считает он.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, украинский снайпер, заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" заявил, что сейчас Украина не может выйти на границы 1991 года, так как на фронте не хватает вооружения. Замораживание войны возможно лишь в случае, если все это время Украина будет готовиться к решающей битве. В противном случае – это плохой сценарий.

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман заявил, что война в Украине может затянуться. Сейчас на фронте ощущается нехватка живой силы. По его словам, рано или поздно президент Украины Владимир Зеленский примет решение о полной мобилизации.

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