УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

Анна Ярославская
28 октября 2023, 13:15
Украину могут толкать к замораживанию конфликта и переговорам со страной-агрессором РФ.
ВСУ, флаг Украины
Сейчас силы обороны Украины не могут выйти на границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Сейчас Украина не может выйти на границы 1991 года, так как на фронте не хватает вооружения. Замораживание войны возможно лишь в случае, если все это время Украина будет готовиться к решающей битве. В противном случае – это плохой сценарий. Такое мнение озвучил украинский снайпер, заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" (позывной "Дед").

"Я не буду против этого (замораживания войны, - ред.). Ряд ребят, с которыми я говорил, они тоже не против. Но нужно понимать - заморозить на каких условиях? Просто так не получится, уже замораживали на Донбассе. Какие действительно реальные гарантии безопасности будут у Украины, если мы заморозим конфликт? Далее - какие реальные планы нашего правительства и западных партнеров для того, чтобы у нас наконец начал работать ВПК. Какие планы по докомплектации армии? Если это нужно для того, чтобы подготовиться к решающей битве, то хорошо. Но если мы ничего не будем делать - то это плохо", - считает украинский военный, передает ТСН.

По словам военного, сейчас силы обороны Украины не могут выйти на границы 1991 года.

видео дня

"Мы не можем сейчас с тем, что у нас есть, выйти на границы 1991 года. Люди должны это понимать, нравится им это или нет. С этим, что мы имеем - выйти на границы невозможно. Мы положим еще 200 тысяч наших воинов, но мы не выйдем на границы 1991 года, потому что проблема не в людях, а в оружии. Что делаем мы полтора года? У нас до сих пор не изготавливаются даже патроны", - сказал "Дед".

По его мнению, Украину могут толкать к замораживанию конфликта и переговорам со страной-агрессором РФ.

"У нас есть задержки со снабжением. Нам дают, но есть такое ощущение, что это на "отстаньте". Хотя НАТО нам ничего не должно. У меня такое ощущение, что нас ведут к замораживанию, к переговорам. Потому что с тем, что у нас есть, мы не можем быть эффективными", - добавил снайпер.

Сколько будет продолжаться война в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил Буданов.

Позже глава ГУР заявил, что война в Украине, развязанная страной-агрессором Россией, не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что не знает, когда закончится война России против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

13:15 Украина
Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

13:13 Мир
Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

12:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:16

Пузатая Собчак станцевала корявый танец в леопардовом платье

13:15

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

13:13

Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

12:56

Хромой и косолапый Киркоров с трудом ходит: момент попал на видео

12:55

От него точно никто не откажется: рецепт закусочного торта Мужской каприз на новогодние праздники

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
12:46

Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

12:42

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы уберечь дом от вредителей

12:35

Саша из "Холостяка" увеличила грудь и показала фото

12:29

Добиться независимости от Москвы: в батальоне ВСУ "Сибирь" рассказали о целях

Реклама
12:21

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: Овну - повышение на работе, Близнецу - плохие новости

12:00

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманЭксклюзив

11:49

Бывший муж Лорак отправился в Турцию выгуливать взрослую дочь

11:45

5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

11:26

Лунный день 29 октября 2023: благопритный день для уборки и брака

11:25

Ураган в Киеве наделал беды: есть жертва и пострадавшие

11:12

LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песнейВидео

10:57

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку - Умеров

10:48

"Киев - погода жесть": в столице объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветраВидео

10:35

Ждать ли скачков курса доллара и прыжков цен на продукты: прогнозы экспертовЭксклюзив

10:16

Жива, но не здорова: актриса Тышкевич вышла на связь

Реклама
10:08

"Может быть очень опасно": в ВСУ рассказали, что происходит на левобережье Херсонщины

09:59

Настоящий осенний десерт: пышная тыквенно-творожная запеканка, которая ничем не уступает чизкейку

09:54

Майор ВСУ раскрыл, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: объяснил риски

09:08

Израильские войска и танки вошли в Сектор Газа: в NYT раскрыли детали

08:46

Россия заставила пленных бойцов ВСУ воевать против Украины - ISW

08:43

Какой праздник завтра 29 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:19

РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровщине: что известно

08:03

Новая ракетная угроза для Украинымнение

07:39

Взрывы в Херсоне: оккупанты ударили с левого берега, есть разрушения

06:10

Зачем Кремль играет в игру о смерти Путина?мнение

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023 для Раков: примирение, застолье, хорошие новостиВидео

05:00

Как перевести окна в зимний режим: простой способ, о котором многие забывают

04:30

Нужно найти птичку всего за 10 секунд: оптическая иллюзия для гениев

03:00

"Кремль нервничает": Украина реально может ударить вглубь территории РФ - ЯгунВидео

02:05

Угроза оккупации крупного областного центра: Жданов раскрыл планы оккупантов РФ

01:35

"До конца 2024 года": эксперт рассказал, как ВСУ вернут Крым и ДонбассВидео

00:07

"Нам это не нужно": Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ

27 октября, пятница
23:16

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд

23:16

Врежет почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная буря

22:32

Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершениеВидео

Реклама
22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал о причинах развода с КвитковойВидео

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять