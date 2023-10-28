"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

Украину могут толкать к замораживанию конфликта и переговорам со страной-агрессором РФ.

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Сейчас силы обороны Украины не могут выйти на границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Сейчас Украина не может выйти на границы 1991 года, так как на фронте не хватает вооружения. Замораживание войны возможно лишь в случае, если все это время Украина будет готовиться к решающей битве. В противном случае – это плохой сценарий. Такое мнение озвучил украинский снайпер, заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" (позывной "Дед").

"Я не буду против этого (замораживания войны, - ред.). Ряд ребят, с которыми я говорил, они тоже не против. Но нужно понимать - заморозить на каких условиях? Просто так не получится, уже замораживали на Донбассе. Какие действительно реальные гарантии безопасности будут у Украины, если мы заморозим конфликт? Далее - какие реальные планы нашего правительства и западных партнеров для того, чтобы у нас наконец начал работать ВПК. Какие планы по докомплектации армии? Если это нужно для того, чтобы подготовиться к решающей битве, то хорошо. Но если мы ничего не будем делать - то это плохо", - считает украинский военный, передает ТСН.

По словам военного, сейчас силы обороны Украины не могут выйти на границы 1991 года.

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"Мы не можем сейчас с тем, что у нас есть, выйти на границы 1991 года. Люди должны это понимать, нравится им это или нет. С этим, что мы имеем - выйти на границы невозможно. Мы положим еще 200 тысяч наших воинов, но мы не выйдем на границы 1991 года, потому что проблема не в людях, а в оружии. Что делаем мы полтора года? У нас до сих пор не изготавливаются даже патроны", - сказал "Дед".

По его мнению, Украину могут толкать к замораживанию конфликта и переговорам со страной-агрессором РФ.

"У нас есть задержки со снабжением. Нам дают, но есть такое ощущение, что это на "отстаньте". Хотя НАТО нам ничего не должно. У меня такое ощущение, что нас ведут к замораживанию, к переговорам. Потому что с тем, что у нас есть, мы не можем быть эффективными", - добавил снайпер.

Сколько будет продолжаться война в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - заявил Буданов.

Позже глава ГУР заявил, что война в Украине, развязанная страной-агрессором Россией, не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что не знает, когда закончится война России против Украины.

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