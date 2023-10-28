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Ураган в Киеве наделал беды: есть жертва и пострадавшие

Анна Ярославская
28 октября 2023, 11:25
В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.
Ирпень
В Ирпене остановка не выдержала порывов ветра / Фото: Telegram

В субботу, 28 октября, в Киеве очень ветрено. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ураганный ветер уже надел беды - известно об одном погибшем и пострадавшей.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.

Кроме этого, в столице из-за падения веток пострадала женщина, она госпитализирована.

видео дня

Также на проспекте Берестейском дерево упало на автомобиль. Мужчина, который находился в машине, отказался от госпитализации.

Смотрите видео - В Киеве бушует непогода:

В Киеве дерево убило мужчину
В Киеве дерево убило мужчину / скриншот

Telegram-канал "Реальный Киев" пишет, что на улице Героев Севастополя дерево упало на киоск, в котором находились люди.

Смотрите видео - В Киеве дерево упало на киоск:

Дерево упало на киоск
Дерево упало на киоск / скриншот

В Киевской городской администрации предупредили, что сегодня порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В Укргидрометцентре заявили о первом уровне опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице", - сообщили в КГВА.

Жителям города советуют держаться подальше от линий электропередач, не парковать автомобили в местах, где может упасть что-то тяжелое.

При падении веток или деревьев нужно позвонить по телефону аварийно-диспетчерской службы Киевзеленстроя 044 272 40 18 и спасателей 101 или 044 430 37 13.

Как сообщал Главред, погода в Украине 28 октября преподнесет неприятные сюрпризы – почти во всех областях синоптик прогнозирует дождь и штормовые порывы ветра.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

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